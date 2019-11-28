Подход: бери товар, оставь деньги сам. Новинка в Латвии

Второй год такой тип торговли реализуют яблочники из хозяйства "Rīvēni" Коценского края, рассказали в эфире Латвийского радио.

"Сначала просто импровизировали, тут был размещен пенёк с ящиком, там были один-два пакета с надписью, что можно купить, но люди не поняли и по-началу брали и не платили", - рассказал владелец хозяйства Rīvēni Гинтс Нейманис.

Однако позднее дело пошло и спустя время пенёк сменила витрина. По словам владельца хозяйства, люди оказались честными, а случаи, когда кто-нибудь не заплатил - редкость, и никак не закономерность.

"Одним из главных замыслов было убедиться, действительно ли это работает, и можем ли мы положиться на покупателя.

Можем сказать, что это работает, есть только отдельные исключения, когда кто-то не докладывает один евро.

Так что на самом деле люди добросовестны и жаловаться не на что", - отметил Нейманис.

Оценила смелый эксперимент предпринимателя и консультант по развитию сельской местности Коценского края Инессе Берзиня. Она отметила, что "общество всё время становится лучше", добавив, что сейчас хозяевам нужно искать различные пути того, как популяризировать и продавать свою продукцию.