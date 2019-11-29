Подсчитано, на сколько частных школ нацменьшинств повлияет реформа

По информации министерства, на начало 2018/2019 учебного года в Латвии было зарегистрировано 58 частных общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги начального и среднего образования, и переход на латышский язык обучения повлияет на треть из них.

В 10 из 58 вышеупомянутых частных общеобразовательных учреждений учебный процесс ведется на русском языке. Это Рижская техно-лингвистическая гимназия, средняя школа Innova и школа Templum, школа Latreia, начальная школа "Maksima, Рижская гимназия Maxima, средняя школа Высшей школы менеджмента информационных систем Premjers, средняя школа Norma" еврейская средняя школа Хабад и Рижская общеобразовательная средняя школа "Эврика".

Также в Латвии существуют восемь частных школ, в которых образование ведется билингвально - как на русском, так и на латышском языке.

Это начальная школа "Universum", 1-я Рижская средняя школа дистанционного обучения, 1-я Рижская средняя школа, средняя школа RIMS, общеобразовательное учреждение "Дом любви", средняя школа "Классика", "Laisma и Citruss, а также Европейская средняя школа дистанционного обучения.

Согласно подсчетам агентства LETA, в общей сложности образовательная реформа окажет влияние на 2389 учеников.

Отвечая на вопрос, повлияет ли образовательная реформа на частные учебные заведения, преподавание в которых ведется на других иностранных языках, министерство подчеркнуло, что, согласно закону об образовании, образовательные учреждения, реализующие учебные программы в соответствии с двусторонними или многосторонними международными соглашениями Латвии, или учреждения, которые полностью или частично проводят обучение на иностранном языке для обеспечения изучения других официальных языков Европейского союза, могут продолжать проводить обучение на иностранном языке, соблюдая условия соответствующего стандарта государственного образования.