Вайра Вике-Фрейберга встретилась с Папой римским

В четверг, 28 ноября, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в Twitter поделилась фотографиями посещения Папы римского Франциска в Риме.
Папа римский принимал членов международного общества Nizami Ganjavi, которая является аполитичной культурной организацией. Среди членов бесприбыльной организации - и бывшая президент Вайра Вике-Фрейберга.
Vizīte Romā, Itālijā. Novembris, 2019. Tikšanās ar pāvestu Francisku @NizamiGanjaviIC pic.twitter.com/zAThRESotD— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) November 28, 2019
Отметим, что Папа римский посещал Латвию чуть более года назад - в сентябре 2018 года.