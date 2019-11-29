Пт, 29.11.2019
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Вайра Вике-Фрейберга встретилась с Папой римским

ФОТО: Twitter/ Vaira Vīķe-Freiberga

В четверг, 28 ноября, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в Twitter поделилась фотографиями посещения Папы римского Франциска в Риме.

Папа римский принимал членов международного общества Nizami Ganjavi, которая является аполитичной культурной организацией. Среди членов бесприбыльной организации - и бывшая президент Вайра Вике-Фрейберга.

Отметим, что Папа римский посещал Латвию чуть более года назад - в сентябре 2018 года.

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