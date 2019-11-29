Пт, 29.11.2019
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Украина требует арестовать активы "Газпрома" в Латвии на миллиарды

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Украинская компания "Нафтогаз" обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы "Газпрома", пишет "Медуза".

Как сообщается в квартальном отчете "Газпрома", иск подан 5 ноября в суд Видземского предместья Риги.

В отчете упоминается, что "Нафтогаз Украины" требует принять меры по обеспечению исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву $2,6 млрд по спору с "Газпромом" о транзите газа. 

Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

В "Газпроме" изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете. На решение арбитража компания подала апелляцию и еще не выплатила украинской стороне деньги.

Ранее "Нафтогаз" в Нидерландах добился ареста 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании "Газпрома", отвечающей за строительство черноморского газопровода "Турецкий поток", пишет rus.lsm.lv со ссылкой на РБК. 

Активы "Газпрома" суд арестовал и в Люксембурге. Первую апелляцию "Газпрома" на это решение отклонили, новая жалоба будет рассматриваться в январе 2020 года. Под арест пошло также имущество "Газпрома" в Швейцарии и Великобритании.

В Латвии "Газпром" владеет 34% компании Latvijas Gāze.

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