Украина требует арестовать активы "Газпрома" в Латвии на миллиарды

Украинская компания "Нафтогаз" обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы "Газпрома", пишет "Медуза".
Как сообщается в квартальном отчете "Газпрома", иск подан 5 ноября в суд Видземского предместья Риги.
В отчете упоминается, что "Нафтогаз Украины" требует принять меры по обеспечению исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву $2,6 млрд по спору с "Газпромом" о транзите газа.
Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.
В "Газпроме" изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете. На решение арбитража компания подала апелляцию и еще не выплатила украинской стороне деньги.
Ранее "Нафтогаз" в Нидерландах добился ареста 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании "Газпрома", отвечающей за строительство черноморского газопровода "Турецкий поток", пишет rus.lsm.lv со ссылкой на РБК.
Активы "Газпрома" суд арестовал и в Люксембурге. Первую апелляцию "Газпрома" на это решение отклонили, новая жалоба будет рассматриваться в январе 2020 года. Под арест пошло также имущество "Газпрома" в Швейцарии и Великобритании.
В Латвии "Газпром" владеет 34% компании Latvijas Gāze.