Продукты экономкласса в Латвии - самые дорогие в странах Балтии

Читайте также Деньги Как тратить меньше на продукты? Латвийцы делятся хитростями

Казакс подчеркнул, что проблема заключается в конкуренции. По его словам, модели конкуренции бывают разными - это может быть "жесткая борьба", когда каждый стремится завоевать как можно большую долю рынка, либо ситуация, когда один крупный игрок задает цену, а остальные подстраиваются.

Он добавил, что если бы кто-то из участников рынка изменил стратегию и сосредоточился на сегменте товаров с самой низкой ценой, это могло бы существенно изменить общую ситуацию.

Казакс отметил, что Банк Латвии может помочь с анализом, однако решать эту ситуацию должны Министерство экономики и Совет по конкуренции.

Ранее сообщалось, что 27 мая этого года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Документ предусматривает создание продуктовой корзины с низкими ценами, внедрение инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах.

Создание продуктовой корзины с низкими ценами предполагает, что в десяти товарных категориях будет обеспечено наличие в каждой хотя бы одного продукта, относящегося к категории самых дешевых. Эти товары будут периодически заменяться другими из той же категории.