Продукты экономкласса в Латвии - самые дорогие в странах Балтии

В Латвии цены в сегменте недорогих продуктов питания заметно выше, чем в других странах Балтии - об этом в четверг в эфире программы Krustpunktā на Латвийском радио заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Он пояснил, что эксперты Банка Латвии сравнили различные товарные группы в розничных торговых сетях Латвии, Эстонии и Литвы и пришли к выводу, что именно в сегменте самых дешевых товаров цены в Латвии самые высокие.
Изучив два крупнейших розничных торговых бренда, эксперты установили, что в Латвии цены в обоих практически совпадают - иногда буквально до цента. Однако те же самые сети в Эстонии и Литве продают аналогичные товары дешевле.
"Важно не то, сколько в стране продуктовых сетей, а то, как они формируют цены", - отметил Казакс, добавив, что в Латвии те же сети, которые работают в Литве и Эстонии, устанавливают более высокие цены.
Он также подчеркнул, что эта проблема особенно заметна именно в низком ценовом сегменте, поскольку в среднем ценовом сегменте в Латвии товары иногда стоят дешевле, чем в Литве и Эстонии.
Говоря о возможных решениях, Казакс отметил, что необходим четкий инструмент для сравнения цен и "покупатель должен бросить вызов своему магазину".
Он также упомянул подписанный в Министерстве экономики меморандум о снижении цен на продукты питания, указав, что одно из предлагаемых в документе решений - это инструмент сравнения цен. По словам Казакса, цены следует сравнивать не только между сетями Rimi и Maxima внутри Латвии, но и с ценами этих же сетей в Литве и Эстонии.
Казакс подчеркнул, что проблема заключается в конкуренции. По его словам, модели конкуренции бывают разными - это может быть "жесткая борьба", когда каждый стремится завоевать как можно большую долю рынка, либо ситуация, когда один крупный игрок задает цену, а остальные подстраиваются.
Он добавил, что если бы кто-то из участников рынка изменил стратегию и сосредоточился на сегменте товаров с самой низкой ценой, это могло бы существенно изменить общую ситуацию.
Казакс отметил, что Банк Латвии может помочь с анализом, однако решать эту ситуацию должны Министерство экономики и Совет по конкуренции.
Ранее сообщалось, что 27 мая этого года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Документ предусматривает создание продуктовой корзины с низкими ценами, внедрение инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах.
Создание продуктовой корзины с низкими ценами предполагает, что в десяти товарных категориях будет обеспечено наличие в каждой хотя бы одного продукта, относящегося к категории самых дешевых. Эти товары будут периодически заменяться другими из той же категории.
Что касается инструмента сравнения цен, то предполагается, что торговцы будут раз в день передавать информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет публиковать эти данные. Информация будет доступна как для различных инструментов сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики.
Вместе с тем внедрение инструмента сравнения цен требует изменений в Законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять ЦСУ эти данные.
Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных продуктов питания.
Меморандум подписали министр экономики Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Центрального союза молочных фермеров Латвии Янис Шолкс.
Меморандум также подписали председатель совета Федерации продовольственных предприятий Латвии Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления ассоциации "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.
Цель, поставленная Министерством экономики, - добиться снижения цен на основные группы продуктов питания на 20%, а также увеличить долю латвийской продукции на полках магазинов.
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