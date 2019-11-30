Ложь и искажение истории: оккупация Риги в российской интерпретации

13 октября залпы у стен Кремля говорили о взятии Риги 13 октября 1944 года. Латвийский МИД своевременно предупреждал Москву, что такой салют является неприемлемым.

К тому же историки говорят, что 13 октября — дата вымышленная, что никаких особых боёв за взятие Риги не было. В следующем году Россия собирается весьма масштабно отмечать 75-летие победы во Второй мировой войне.

Ожидается, что Москва это событие использует, чтобы в очередной раз пересмотреть историю в свою пользу.

13 октября 2019 года, Межапарк. На берегу Кишезерса встретились пророссийские активисты — Владимир Линдерман, Александр Гапоненко, Юрий Алексеев, Иосиф Корен и другие. Явились также российский посол, атташе по военным делам и люди в форме советской армии. Они пытались инсценировать исторические события. К берегу подплыла лодка с красным флагом, раздавалась гречневая каша. Атмосфера напоминала 9 мая у памятника в Пардаугаве.

Алексеев на своей страничке в Facebook пишет, что праздновалась военная операция Красной армии, когда в 1944 году гитлеровские войска были выгнаны из Риги.

Это ложь и искажение исторических фактов. Это придумала ещё советская пропаганда. Ни одного солдата нацистской армии в Межапарке 13 октября уже не было и никакой битвы за взятие Риги не было. Нет и фотографий, которые бы подтверждали обратное.

"Фактически, они вошли в город, брошенный немцами. Немцы не собирались сделать из Риги недоступную крепость, они считали, что оборонять Ригу значило — терять ресурсы. Красная армия фактически вошла в пустой город", - говорит историк Юрис Цыгановс.

Не соответствует правде и история, которую часто описывали в советское время, о том, что именно 13 октября Рига была освобождена от фашистов. Известно, что последние немецкие подразделения оставили Пардаугаву вечером 15 октября. Однако по распоряжению Сталина, победные залпы должны были греметь уже вечером 13 октября.

С тех пор эта дата и использовалась пропагандой как день освобождения Риги.

"В стратегических и идеологических планах Советского Союза не было вхождения армии в фактически пустой город, нужна была изюминка. Так родился миф о форсировании Кишэзерса", - говорит Цыгановс.

Этот миф Россия продолжает использовать и сегодня. Чтобы отметить 75-летие взятия некоторых восточноевропейских столиц, в Москве был устроен салют. Вильнюс отмечали 13 июля, Таллинн 22 сентября, Ригу — 13 октября.

Балтийские страны выразили протест против таких действий, объясняя, что для наших стран конец Второй мировой войны означал новую оккупацию. Протестовала даже Болгария, которая обычно весьма дружественна по отношению к Москве.

"Мы не должны закрывать глаза на то, что Советская армия принесла в страны Центральной и Восточной Европы полвека репрессий и деформированного экономического развития", - говорилось в заявлении МИДа.

Почему же Россия решила отмечать эти события? Эксперты считают, что это только генеральная репетиция того, что ожидается в следующем году. Москва масштабно собирается отметить 75-летие конца Второй мировой войны и будет снова пытаться навязать своё видение истории.