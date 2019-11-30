Отправь письмо Деду Морозу! На Домской площади открылся праздничный Почтовый домик

В воскресенье, 1 декабря, на Домской площади зажгут праздничную елку и начнет работать рождественский базарчик. Там рижане и гости столицы смогут приобрести народные изделия с рождественской тематикой, зимние лакомства и подарки.

Галерея: Рождественский рынок на Домской площади

Почтовый домик будет открыт с воскресенья по четверг с 10 до 20 часов, а по пятницам и субботам - с 10 до 22 часов. В свою очередь 31 декабра домик будет работать с 10 до 13 часов.

Кроме как отправить открытку со специальной печатью Почтового домика, посетители также смогут приобрести рождественские марки Latvijas pasts, праздничные конверты и открытки, подарки и сувениры.

Самые маленькие рижане даже смогут отправить письмо Деду Морозу.

Latvijas pasts призывает родителей тщательно проверять, что на письме указан точный адрес Деда Мороза и на конверт наклеены соответствующие почтовые марки.

Все письма Деду Морозу Latvijas pasts доставляет в почтовый ящик офиса Деда Мороза в Латвии. В свою очередь те письма, которые адрессованы Санта Клаусу или русскому Деду Морозу, отправляются в Финляндию или в Россию.

Для того, чтобы отправить письмо латвийскому Деду Морозу, необходимо использовать марку с номиналом в 0,57 евро, Санта Клаусу - 0,78 евро, а русскому Деду Морозу - 0,85 евро.

Отправляя письма латвийскому Деду Морозу, нужно указать следующий адрес:

Ziemassvētku vecītis Rūķupē, Ziemupes pasts, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, Latvija, LV-3463.

Адрес Санта Клауса - Santa Claus, Tahtikuja 1, 96930, Rovaniemi, Finland.