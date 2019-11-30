Сборы от забега Дедов Морозов пожертвуют проекту "Доктор Клоун"

Организаторы благотворительного забега Дедов Морозов Santa Fun Run призывают людей жертвовать средства, чтобы помочь быстрее выздороветь маленьким пациентам латвийских больниц, сообщил представитель организаторов мероприятия Александр Сваревский.
Забег в этом году пройдет уже в 12-й раз, и принять участие в нем может любой желающий, купив билет.
Сборы от благотворительной акции будут переданы организации "Доктор Клоун".
Благотворительное мероприятие организуют Рижский международный ротари-клуб и ZeBerry.
Забег состоится 8 декабря в 11:30 на Домской площади в Риге.
Галерея: Благотворительный забег Дедов Морозов в 2018 году