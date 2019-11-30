Сб, 30.11.2019
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Сборы от забега Дедов Морозов пожертвуют проекту "Доктор Клоун"

Забег Дедов Морозов.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Организаторы благотворительного забега Дедов Морозов Santa Fun Run призывают людей жертвовать средства, чтобы помочь быстрее выздороветь маленьким пациентам латвийских больниц, сообщил представитель организаторов мероприятия Александр Сваревский.

Забег в этом году пройдет уже в 12-й раз, и принять участие в нем может любой желающий, купив билет.

Сборы от благотворительной акции будут переданы организации "Доктор Клоун".

Благотворительное мероприятие организуют Рижский международный ротари-клуб и ZeBerry.

Забег состоится 8 декабря в 11:30 на Домской площади в Риге.

Галерея: Благотворительный забег Дедов Морозов в 2018 году

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