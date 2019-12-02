Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 декабря 2019 года

Овен

Для Овнов начинается относительно благоприятный период. Самой важной сферой жизни для этих людей будут финансы. Звезды сделают так, что покупать и продавать Овнам будет гораздо проще. Риск нарваться на недобросовестных покупателей или продавцов на этой неделе минимален.

В любовной сфере всё очень спокойно и без изменений. Ожидать каких-то глобальных перемен не стоит, как и серьезных ухудшений. Все будет стабильно.

В отношениях с окружающими в целом стоит придерживаться политики осторожности - не нужно перекладывать свою ответственность на других и проявлять импульсивность.

Телец

Тельцам необходимо сделать положительной энергетику дома. Для этого уже 2 декабря желательно начать уборку, навести порядок, избавиться от хлама и мусора. Это существенно улучшит настроение Тельцов и всех, кто живет с ними под одной крышей. Простая уборка снизит вероятность ссор и недоразумений, любовных разрывов, улучшит сон и оптимизирует отдых.

Звезды и планеты хотят, чтобы в жизни Тельцов все было максимально гармонично, поэтому к решению любых неурядиц этим людям стоит подходить с оптимизмом.

В трудных ситуациях не нужно лезть в карман за грубым словом. Достаточно улыбнуться и предложить мирное решение проблем. В такие периоды подобная тактика работает безотказно. Главное - верить и помнить, что люди не хотят конфликтов, даже если вам кажется, что все наоборот.

Близнецы

Представителей этого знака Зодиака звезды и планеты сделают немного медлительными и вялыми в начале недели, но уже к среде-четвергу ситуация изменится.

На этой неделе Близнецам следует стать активнее и энергичнее. Наступило время принятия важных решений и основательной работы, поэтому лучше не расклеиваться.

Та же вялость может негативно сказаться и на удаче в любви, поэтому лучше не закрываться дома в одиночестве, а находить в себе силы для любовных встреч и общения с близкими и друзьями. Поверьте, люди вернут вам эту доброту и оптимизм в двойном размере, протянут руку помощи и поддержат в трудную минуту.

Рак

Для Раков наступает время, когда им стоит поменьше полагаться на помощь окружающих. Больше всего повезет тем представителям этого знака Зодиака, которые работают в одиночку и не нуждаются в поддержке и коллективном принятии решений. Дело в том, что

звезды могут активизировать врагов и недоброжелателей Раков, а потому им придется приложить усилия, чтобы защитить себя от их негативного влияния.

Это очень важное время, когда Ракам необходимо умение настраиваться на успех в любой обстановке. Даже если что-то не будет получаться, лучше не сдавать назад и не отказываться от своей мечты. В качестве отдыха на выходных астролог советует Ракам смену обстановки. И отдохнуть им надо так хорошо, чтобы весь негатив остался позади.

Лев