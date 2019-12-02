Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 декабря 2019 года

Василиса Володина не только популярная российская телеведущая, но в первую очередь - известныйй психолог и астролог. Ее советы для каждого знака Зодиака помогут обрести удачу и уверенность в себе, а это, как известно, основа успеха в любой сфере жизни. Так что советуем прислушаться!
Овен
Для Овнов начинается относительно благоприятный период. Самой важной сферой жизни для этих людей будут финансы. Звезды сделают так, что покупать и продавать Овнам будет гораздо проще. Риск нарваться на недобросовестных покупателей или продавцов на этой неделе минимален.
В любовной сфере всё очень спокойно и без изменений. Ожидать каких-то глобальных перемен не стоит, как и серьезных ухудшений. Все будет стабильно.
В отношениях с окружающими в целом стоит придерживаться политики осторожности - не нужно перекладывать свою ответственность на других и проявлять импульсивность.
Телец
Тельцам необходимо сделать положительной энергетику дома. Для этого уже 2 декабря желательно начать уборку, навести порядок, избавиться от хлама и мусора. Это существенно улучшит настроение Тельцов и всех, кто живет с ними под одной крышей. Простая уборка снизит вероятность ссор и недоразумений, любовных разрывов, улучшит сон и оптимизирует отдых.
Звезды и планеты хотят, чтобы в жизни Тельцов все было максимально гармонично, поэтому к решению любых неурядиц этим людям стоит подходить с оптимизмом.
В трудных ситуациях не нужно лезть в карман за грубым словом. Достаточно улыбнуться и предложить мирное решение проблем. В такие периоды подобная тактика работает безотказно. Главное - верить и помнить, что люди не хотят конфликтов, даже если вам кажется, что все наоборот.
Близнецы
Представителей этого знака Зодиака звезды и планеты сделают немного медлительными и вялыми в начале недели, но уже к среде-четвергу ситуация изменится.
На этой неделе Близнецам следует стать активнее и энергичнее. Наступило время принятия важных решений и основательной работы, поэтому лучше не расклеиваться.
Та же вялость может негативно сказаться и на удаче в любви, поэтому лучше не закрываться дома в одиночестве, а находить в себе силы для любовных встреч и общения с близкими и друзьями. Поверьте, люди вернут вам эту доброту и оптимизм в двойном размере, протянут руку помощи и поддержат в трудную минуту.
Рак
Для Раков наступает время, когда им стоит поменьше полагаться на помощь окружающих. Больше всего повезет тем представителям этого знака Зодиака, которые работают в одиночку и не нуждаются в поддержке и коллективном принятии решений. Дело в том, что
звезды могут активизировать врагов и недоброжелателей Раков, а потому им придется приложить усилия, чтобы защитить себя от их негативного влияния.
Это очень важное время, когда Ракам необходимо умение настраиваться на успех в любой обстановке. Даже если что-то не будет получаться, лучше не сдавать назад и не отказываться от своей мечты. В качестве отдыха на выходных астролог советует Ракам смену обстановки. И отдохнуть им надо так хорошо, чтобы весь негатив остался позади.
Лев
Жизнь Львов, как уверяет Василиса Володина, налаживается, и это можно ощутить по их отношениям с окружающими. На предстоящей неделе этим людям будет гораздо проще находить общий язык с теми, кто имеет иной с ними взгляд на жизнь.
Львы смогут примириться с врагами, обрести взаимопонимание с людьми иного склада ума и мировоззрения. Это хорошее время для знакомств - как деловых, так и любовных.
Тем, кто уже находится в отношениях или даже в браке, придется стать более чуткими, внимательными и добрыми к своим близким, родственникам и второй половинке. Совместный отдых поможет снять напряжение в конце недели.
Дева
У Дев, по прогнозу астролога, начало зимы может выдаться не самым спокойным. Всему виной - негативные мысли, от которых лучше отказаться прямо сейчас. Пришло время позволить оптимизму руководить жизнью -
нужно смотреть на все через призму добра и любви. Чем чаще Девы будут пребывать в хорошем настроении, тем лучше у них все будет получаться в делах, работе, бизнесе.
В начале декабря Василиса Володина советует представителям этого знака зодиакального круга немного сменить обстановку. Можно сосредоточиться на непривычных задачах и делах, сходить по магазинам, чтобы купить себе новую одежду, посетить парикмахера. Наступает зима, а это - время внутренних и внешних перемен, и глобальные изменения начинаются с нас самих, поэтому лучше не тратить время попусту.
Весы
Весам, как уверяет астролог, придется больше заниматься финансовыми делами. В работе желательно проявлять упорство и не сдаваться перед трудностями. При совершении покупок лучше не бояться больше времени посвящать сравнению аналогов и поиску наилучших предложений. Есть шанс найти неплохие скидки.
В любви и отношениях с окружающими Весам будет немного сложнее, нежели обычно, - их могут одолевать ревность, зависть, склонность к обидам.
Все это крайне негативно сказывается на взаимопонимании, из-за чего могут пострадать как только начавшиеся отношения, так и уже существующие в браке, что грозит разрушением гармонии в семье.
Скорпион
Скорпионы на будущей неделе во многом станут примером для своей половинки, детей, друзей и коллег. По словам Василисы Володиной,
звезды и планеты сделают людей этого знака более ответственными, трудолюбивыми и продуктивными, а кроме того - повысят их интуицию,
которая поможет им в преодолении преград на своем пути и принятии важных решений.
Сохранять невозмутимость в подобные периоды непросто, однако астролог советует Скорпионам не нервничать лишний раз и не провоцировать скандалы.
Стрелец
Это очень яркая и позитивная неделя для Стрельцов, уверяет эксперт. Привлекать желаемое будет гораздо проще, если верить в себя и знать, что все получится. В этот период все будет находиться в полной гармонии, и звезды советуют Стрельцам жить без излишеств. Нужно вовремя отдыхать, активно трудиться, не тратить слишком много денег и больше общаться с людьми.
Напористость - главное качество этих людей, поэтому сил им точно хватит на решение любой проблемы, касающейся как домашних дел, так и рабочих моментов.
Стрельцы - целеустремленные личности, но помимо стремительного движения вперед важно уметь быть наблюдательными и хитрыми, ведь не всегда путь к счастью пролегает напрямую.
Козерог
Для Козерогов в непростые минуты главным спасением будет шестое чувство. Доверять внутреннему голосу в начале зимы не просто можно, но даже нужно. Звезды сейчас в очень хорошем положении, что станет катализатором в достижении счастья в любви и успехов в работе. Астролог уверяет, что
Козерогам сейчас не время ностальгировать и "зависать" в прошлом. Пришла пора посмотреть в будущее, составить план дел на месяц вперед и мечтать о новогодних праздниках
- договариваться о встречах, мероприятиях, покупать близким, друзьям и коллегам подарки.
В таких вопросах не лишней будет решительность. Не нужно откладывать важные дела на потом. Чем раньше за них взяться, тем проще будет жить.
Водолей
У Водолеев наступает идеальное время для работы, бизнеса, домашних дел, а также для решения юридических проблем. В целом почти все трудности можно решить переговорами, без применения психологической или физической силы.
Водолеям сейчас больше всего нужна банальная уверенность. Звезды и планеты хотят видеть в этих людях огонь и желание двигаться вперед.
Ближе к концу недели они могут стать более капризными, испытывать перепады настроения. Лучше не срывать негатив на окружающих, чтобы не лишиться друзей и любви. Лечить депрессивные мысли астролог советует работой и увлечениями. Сила разума и подсознания очень важна для привлечения удачи, поэтому не стоит впадать в состояние апатии, ведь оно очень опасно.
Рыбы
Рыбы, по прогнозу Василисы Володиной, станут более ранимыми. Звезды сейчас находятся в небольшом диссонансе с планетами, и связанная с этим излишняя чувствительность - не лучший помощник в решении сложных задач и проблем. Рыбам стоит обратиться за помощью к близким либо отложить трудные дела на потом.
Звезды повысят их эмпатию, что хорошо скажется на отношениях. Рыбы смогут увидеть чужую грусть или негодование, оказать помощь, за что им будут благодарны.
Ближе к четвергу негативный фон спадет, поэтому последние два рабочих дня для Рыб будут самыми продуктивными, а выходные станут яркими и позитивными. Это отличное время для романтики и финансовой активности.