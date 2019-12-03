"Репетиции проходили в холодном ангаре. Нас кормили булками с пола. Это что-то непередаваемое - девочки ругались на всех языках мира, плакали. Чтобы их успокоить, один из организаторов ударил кулаком об открытую ладонь". Жительница Даугавпилса Дарья Орловская рассказала о том, как полетела в Италию на элитный конкурс красоты, а оказалась в холодном ангаре в пригороде, где девушки дрались и падали в голодные обмороки.

До поездки на конкурс Miss Europe Continental, который в ноябре этого года проходил в итальянском Неаполе, Дарья имела опыт участия в трёх смотрах красоты, которые проходили на территории Латвии. Это "Мисс Латвия", Mrs. Top of the World и Elite Beauty Queen.

Она рассказывает, что на всех конкурсах, кроме "Мисс Латвия", девушкам необходимо платить за участие.

"Я знала, что происходит за кулисами конкурсов красоты в Латвии, и мне было интересно узнать, как выглядят изнутри такие соревнования за границей".

Предложение участвовать в конкурсе красоты Miss Europe Continental Дарья получила в социальной сети Facebook - с ней связалась менеджер из Италии, которая, как предполагает сама даугавпилчанка, получает процент за каждую привлеченную участницу.

"В таких конкурсах ты сама оплачиваешь перелет, а проживание и питание уже входят в ту сумму, которую ты платишь за участие. Меня устроили стоимость и условия, я нашла недорогой и удобный перелет до Неаполя, мне прислали контракт. Он не был подписан приглашающей стороной. Я подписала, отсканировала и отправила им контракт, после чего они должны были прислать его уже с подписями организатора - однако документ был в каком-то странном формате, я не смогла его открыть. В контракте было написано, что в сумму, которую мы платим за участие, входят проживание, еда, услуги визажистов и парикмахеров, что мы будем участвовать в шоу, нам сделают крутые фотосессии и по окончании конкурса выдадут папку с портфолио.

И здесь я хочу дать совет всем девочкам, которые собираются ехать на конкурсы за границу: нужно досконально изучать контракт, никогда не подписывать его первыми. Обязательно спрашивайте название отеля, докапывайтесь до каждой запятой!

Девушкам обещали номера в пятизвездочной гостинице, однако в реальности все оказалось совсем не так. И это касается не только проживания.

День первый

Здесь и далее повествование ведется от лица Дарьи.

Я прилетела в Неаполь. В аэропорту сотни девушек, нас созывают, мы куда-то идём. Нас рассадили по автобусам, и мы поехали. Моей фамилии не было в списке моделей, который зачитывал менеджер. Полный автобус девушек - все хотят знать, куда их везут, шум-гам. Я не стала поддаваться панике, тем более что спустя некоторое время организаторы выяснили, куда именно меня нужно везти, и доставили в отель.

В отеле оказалось, что в одном гостиничном номере мы будем проживать втроем. Сразу после заселения нас ставят перед фактом, что у нас есть полчаса, чтобы собрать купальники и вечерние платья для фотосессии и видеосъемки.

Мы впопыхах собираемся, нас везут в помещение, где девушек уже ожидают визажисты и парикмахеры. Девочек - более 200, визажистов - всего около 50. Места мало, все толкаются. Нам предлагают переодеться в купальники для фотосессии.

Переодеваться нужно в общественном туалете - с лужами, с бумагой на полу. Ты переодеваешься, выходишь, называешь свой порядковый номер, становишься на белое полотно - несколько фото, "следующий"! Просто конвейер!

Тебя хватают за руки, снова тянут в туалет - переодевайся в вечернее платье. И вот ты стоишь в уголке общественного туалета, пытаясь надеть пышное платье, а в этот момент кто-то уже ломает дверь: "Давай быстрее, я следующая!".

Дальше нас везут на ужин в ресторан. Выглядит как ресторан, но... Мне наливают "баланду" - жидкий ризотто с грибами серого цвета. На второе принесли нарубленный лист корейской капусты. Десерт - половинка мандарина и два кусочка киви.

ФОТО: Instagram участниц конкурса

В нашем гостиничном номере расстояние между моей кроватью и кроватью девочки из Украины составляло 10 сантиметров. Девочка из Польши лежала у нас в ногах. Не было чайника и стаканов, фен был настолько слабым, что высушить им волосы было просто нереально.

Каждый вечер нас привозили в гостиницу в час ночи. Мы мылись до трёх часов ночи, чтобы в 7:30 проснуться и уже бежать на завтрак. Я мылась третья - на мне горячая вода заканчивалась.

День второй

У меня аллергия на лактозу и яичный белок, о чем я предупреждала организаторов, которые сами интересовались особенностями питания. На завтрак нам были предложены молоко, йогурт, хлопья, яйца, круассаны и выпечка.

Я впервые вижу такое - ни фруктов, ни овощей. Тогда я подумала, что сегодня могу не завтракать и просто поговорю с организаторами, которые что-нибудь придумают.

Далее нас повезли в город - на "крутую фотосессию". Выставили на причале, поснимали дроном. Все видео делаются для того, чтобы показать, как здесь якобы круто, чтобы на следующий год заманить еще больше девушек.

Видеоролик с Facebook-страницы конкурса красоты:

После фотосессии пошёл дождь, мы сбились под небольшой крышей.

Пришли какие-то мужики, принесли ланч в больших пластиковых пакетах, кинули их на асфальт и стали выдавать девушкам. Ланч нам выдавали как собакам - с пола.

Разрезанная пополам булка, в которой просвечивающийся сыр, просвечивающаяся ветчина и лист салата. Для вегетарианцев - просто лист салата.

ФОТО: Instagram участниц конкурса, Дарья Орловская

Мы приехали на репетицию - в спортивный комплекс на окраине. Комплекс построен из металлоконструкций и обтянут тентом. На улице +16, и все время идет дождь. Я могу сказать, что

на улице было даже теплее и приятнее, чем в этом павильоне - сырость, двери открыты. Изначально нам говорили, что конкурс будет проводиться в Опере. Мы успокаивали себя тем, что это лишь репетиция.

Нам раздали порядковые номера, в таком холоде нам нужно было ходить по "подиуму" в майках.

Я заметила, что нас стало меньше - из 200 девушек осталось 120-130. И тут менеджер говорит, что, мол, в прошлом году у них был один конкурс, а в этом году они решили сделать два. Один будет называться Miss Europe Continental 2019, а второй - Miss Europe Continental World 2019, и из нашей группы в 120 человек только одна девушка будет иметь право попасть на второй конкурс, финал которого состоится в Опере. И тут началась паника!

Это что-то непередаваемое - девочки ругались на всех языках мира, плакали. Чтобы их успокоить, один из организаторов, который говорил только на итальянском, ударил кулаком об открытую ладонь.

Многие подумали, что это угроза, но я была спокойна и списала все на итальянский менталитет и темперамент. Потом приехал организатор - он пытался всех успокоить, но нам казалось, что мы говорим одно, а менеджеры переводят абсолютно другое.

Стали запрещать видеосъемку, сказали, что будут отнимать телефоны. Я вышла на улицу, а в помещении началась драка - девушка стала выяснять отношения с организаторами, кто-то из менеджеров сказал: "Да какая ты вообще модель? Ты жирная корова!".

Эта девушка была с мужем, он начал за неё заступаться, кто-то плакал, началась потасовка, какая-то девушка ударила кого-то ногой в лицо.

Видео: Потасовка на конкурсе красоты Miss Europe Continental

Вечером нас снова повезли на ужин - он ничем не отличался от предыдущего - это снова был рис, но на этот раз с зеленым горошком. Это был мой первый прием пищи за день.

День третий

Каждый день проходил по системе: в час вернулись, в три легли, с утра - подъём. На завтраке ничего не изменилось, кроме того, что они положили фрукты - апельсины и яблоко, которое было гнилым.

ФОТО: Дарья Орловская

Нас снова привезли в то же холодное помещение. В этот день там проходил конкурс hair-стилистов. Это было довольно интересно, и поэтому этот день мы пережили достаточно легко.

Меня красили два часа -

всё это время я сидела в бикини на пластиковом стуле. В общей сложности в этом павильоне мы голыми провели пять часов - в туалет нужно было ходить на каблуках в дождь на улице.

Правда, надо отметить, что в помещении было теплее, чем раньше, - включили обогреватели.

Четвертый день

Снова полночи мылись, не спали, ужасный завтрак. Приезжаем на репетицию, переодеваем туфли, в которых надо целый день ходить по холодному бетону. Мне стало плохо, и я поняла, что если так будет продолжаться и дальше, я могу упасть в обморок.

Совсем скоро другая девушка упала в обморок прямо на бекстейдже. Опять начался "улей", кто-то плакал. Приехала скорая помощь, девушку забрали.

Видео: Участнице стало плохо на конкурсе красоты Miss Europe Continental

После этого я поняла, что нужно прекратить участие в конкурсе и уходить. Женщина, которая была моим визажистом, бежала за мной с просьбой остаться, просила предоставить мне переводчика. Менеджеры подвели меня к какой-то машине, там сидела еще одна плачущая участница.

В отеле я встретила девушку из Литвы, которая также вступала в конфликт с организаторами. За это перед финальным шоу её задержали в гостинице -

женщина с рецепции с утра подошла к ней и отвела в помещение, где находились представители полиции, которые объясняли ей, что на нее написано заявление о нанесении телесных повреждений.

Думаю, это было сделано для того, чтобы девушка не попала на финальное шоу и не стала вступать в конфликты и там. Несмотря на то, что я отказалась участвовать в конкурсе, я решила остаться в гостинице - у меня был билет на самолет через два дня.

День пятый

По графику, мы должны были ехать на фотосессию в вечерних платьях, но, осознавая, что там будет роисходить, даже не вышли из номера.

Вечером должны были ехать в Оперу, фотографироваться на красной дорожке и просто сидеть в зале во время финала второго конкурса. Мы накрасились, нарядились. Радовались тому, что подружились с девчонками. Однако

нас отказались пускать в автобус для участниц - с мероприятия в Опере велась прямая трансляция, и, видимо, они боялись, что мы снова "выкинем какой-то номер".

Только благодаря поддержке других участниц организаторам всё же пришлось пустить меня в автобус.

После того, как в финале выбрали двадцатку девушек-финалисток, все первые ряды прямо в прямом эфире покинули свои места и пошли на выход. Мы присоединились к ним, но на улице в автобус нас не пускали. Мы полчаса стояли под дождем и сильнейшим ветром.

День шестой

Нас отвезли в аэропорт, откуда каждая улетела домой. Мы боялись публиковать все наши видео во время конкурса, потому что каждая из нас находилась на территории другой страны, а сейчас девочки стали собирать всю информацию, у нас создан чат участниц, где каждая делится видео, на которых во всей красе показано всё происходящее за кулисами конкурса.

Я была в шоке, когда узнала, что на конкурсе девушку из Норвегии ударили - у нее кровоподтёки на лице.

ФОТО: TVNET

Несмотря на весь этот кошмар, мне было приятно узнать, что визажисты, которые уже не первый год сотрудничают с этим конкурсом, после произошедшего устроили акцию протеста против насилия - они засняли видео с красной полосой на лице.

ФОТО: Instagram участниц конкурса