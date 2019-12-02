Пн, 2.12.2019
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Депутат Сейма Артус Кайминьш пострадал в пожаре, получив ожог 10% тела
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ФОТО: Ekrānšāviņš

В воскресенье вечером в результате пожара в одном из жилых домов в центре Риги пострадал депутат Сейма Артус Кайминьш (KPV LV), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице агентству ЛЕТА подтвердили, что депутат Кайминьш находится в больнице, но более подробных комментариев не предоставили.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что в воскресенье в 20.47 VUGD получила вызов на пожар в одном из многоквартирных домов столицы.

На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит одна из квартир здания. Спасатели вывели из заполненных дымом помещений семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. Около полуночи пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара в центре Риги пострадали люди. Также была спасена собака.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что пожар в квартире, возможно, начался из-за оставленной без присмотра свечи.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Кайминьш получил ожог 10% тела. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В пожаре пострадал ещё один человек. 

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA подтвердили, что в больницу доставлены два человека, но состояние их здоровья не прокомментировали.

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