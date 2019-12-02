Массовое отравление в Лиепае: названа возможная причина заболевания

Продолжая эпидемиологическое расследование в связи со случаями заболевания на четырех лиепайских предприятиях, эпидемиологи SPKC получили информацию о 116 лицах с симптомами острой кишечной инфекции. Четыре человека были госпитализированы.

Чтобы исключить комбинированную вспышку, то есть одновременное заражение несколькими инфекциями, нужно дождаться результатов всех анализов, сказала Арая.

Эпидемиологи опросили 73 человека с симптомами острой кишечной инфекции, и все они указали, что использовали услуги предприятия общественного питания на ул. Зиемелю или ели доставленные оттуда блюда на ул. Капседес, 2.

Девять заболевших лиепайчан не являются работниками предприятий, но также ели на предприятии общественного питания на ул. Зиемелю.

Эпидемиологическое расследование продолжается.