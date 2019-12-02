На озере Разнас поймали браконьеров с особо охраняемой рыбой

Инспекторы, выполняя усиленный контроль в озерах Национального парка во время нереста лососевых, в пятницу отправились в рейд на озеро Разнас, и в одном из озер заметили двух подозрительных лиц в лодке.

Приблизившись к лодке, инспекторы увидели, как браконьеры выбрасывают сеть, а при осмотре самой лодки была обнаружена ряпушка - особо охраняемый вид пресноводной рыбы. Также в большом количестве была обнаружена чешуя ряпушки.

Индрике пояснила, что правила промышленного рыболовства во внутренних водах запрещают ловить ряпушку в период нереста с 1 октября по 30 ноября.

Кроме того, нарушение было совершено на охраняемой природной территории - в Национальном парке.

Оба браконьера были задержаны для дачи показаний. Был составлен протокол об административном правонарушении, изъяты вещественные доказательства правонарушения.

Управление рассмотрит административное дело и примет решение о штрафе за рыбалку в течение сезона лососевых.

Нарушители должны будут компенсировать потерю рыбных запасов, что составляет 180 евро за одну ряпушку, выловленную во время запрета.