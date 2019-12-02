Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать подозреваемого по делу MH17

В прокуратуре Нидерландов отметили, что Россия была обязана экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

"События, связанные с Цемахом, никак не повлияют на начало судебных слушаний о катастрофе MH17. Они начнутся 9 марта 2020 года в Юридическом комплексе Схипхол, Нидерланды", - в то же время уточнили в прокуратуре.

"Медуза" напоминает, что Цемах вернулся в самопровозглашенную ДНР в сентябре 2019 года после того, как Киев передал его Москве в рамках обмена заключенными.

В Украине Цемаха арестовывали по обвинению в создании террористической группы.

Группа журналистов-исследователей из Bellingcat называла Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом MH17, позднее он стал подозреваемым.