Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать подозреваемого по делу MH17

Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции, сообщила генпрокуратура Нидерландов.
В прокуратуре Нидерландов отметили, что Россия была обязана экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.
"События, связанные с Цемахом, никак не повлияют на начало судебных слушаний о катастрофе MH17. Они начнутся 9 марта 2020 года в Юридическом комплексе Схипхол, Нидерланды", - в то же время уточнили в прокуратуре.
"Медуза" напоминает, что Цемах вернулся в самопровозглашенную ДНР в сентябре 2019 года после того, как Киев передал его Москве в рамках обмена заключенными.
В Украине Цемаха арестовывали по обвинению в создании террористической группы.
Группа журналистов-исследователей из Bellingcat называла Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом MH17, позднее он стал подозреваемым.
Дело о крушении лайнера расследует Объединенная следственная группа. Этим летом она предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.