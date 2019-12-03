Знаки Зодиака, которые любят и ненавидят друг друга одновременно

Этой паре удается преодолевать все разногласия и проблемы благодаря терпимости и искреннему желанию понять и поддержать друг друга.

Романтичные Рыбы умеют растопить лед в сердце Водолея и убедительно объяснить ему, что проявлять свои эмоции и чувства - это вполне нормально.

Телец - Овен

Их союз - истинное сочетание любви и страсти. Но при условии, что Телец умерит свою лень, которая буквально убивает энергичного по своей природе Овна. Но и Овен должен не скупиться на романтику и время от времени замедляться, чтобы Телец почувствовал, что его действительно любят.

Телец - Лев

Возможно, рожденные под этими знаками люди на многие вещи смотрят по-разному, но пока они доверяют один другому - все нормально.

Единственное, что им нужно - это научиться открыто общаться и не пытаться контролировать друг друга. Когда Телец и Лев это поймут - их счастью не будет предела.

Телец - Стрелец

Эта пара станет счастливой, когда Стрелец осознает, насколько важна для Тельца стабильность, а Телец, в свою очередь, не будет подавлять авантюризм Стрельца. Если у них получится - все сложится просто отлично. Как только рожденные под этими знаками постигнут науку компромиссов - останется только наслаждаться счастьем и любовью.

Дева - Овен

Овен может быть чрезвычайно счастливым с преданной и внимательной Девой, но при одном условии.

Ему придется стать более тактичным и "не пороть правду-матку в глаза" по поводу и без. Чтобы сохранить отношения, следует свести к минимуму свое легкомыслие и импульсивность.

Дева - Лев

Эти два знака Зодиака чувствуют себя в безопасности рядом. Лев - защитник Девы, которому она доверяет и хвалит при каждом удобном случае. Однако Льву все же придется немного умерить свою театральность, потому что Дева такого сияния может просто не вынести и уйти. Ну а Деве, в свою очередь, придется попрощаться с привычкой впадать в депрессию каждый раз, как только отношения начинают усложняться.

Дева - Стрелец

Рожденные под этими знаками открыты для компромиссов и перемен, потому что знают, что для их любви это единственный способ выжить. Но

Стрельцу придется усмирить свою жаждущую приключений натуру, ведь Дева нуждается в стабильности и спокойствии. В ответ она должна принять его несколько легкомысленный подход к жизни и расслабиться.

По крайней мере хоть ненадолго, чтобы попытаться посмотреть на жизнь глазами Стрельца.

Козерог - Овен

Эти два знака не должны видеть друг в друге конкурентов. Наоборот, их задача работать вместе для общего блага. Существует опасность, что Козерог может сломить Овна и его суперактивность своей силой духа, но зачем? Когда представители этих двух знаков направят свои столь разные энергии в позитивное русло - они смогут горы свернуть.

Козерог - Лев

Козерог доминирует в этих любовных отношениях, и Льву придется принять это. Ничего страшного не произойдёт, ведь Лев останется все таким же великолепным и ярким.

Единственное, что Льву следует время от времени снижать уровень социальной активности, потому что Козерогу жизненно необходимо иногда уединяться.

Но все эти небольшие неудобства компенсирует тот факт, что Лев будет более чем уверен, что он для Козерога - самый важный и самый лучший.

Козерог - Стрелец

Между этими знаками Зодиака существует невероятное физическое влечение, которое в итоге превращается в настоящую любовь.

Дружба и преданность друг другу - это то, что удерживает их вместе. Но Стрелец должен предоставить свободу Козерогу, для которого карьера и работа на первом месте.

В свою очередь, Козерогу придется признать, что у Стрельца существует множество своих интересов. И это вовсе не значит, что он не любит - просто ему необходимо время для себя, своих увлечений, идей и проектов.