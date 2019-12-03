"Ты мне понравилась!": любовница главы ВТБ недавно была в Латвии

О визите в латвийскую столицу свидетельствую фотографии, опубликованные на странице Аскер-заде в Instagram. У журналистки 130 000 подписчиков.

"Рига и Таллинн с 13-го века конкурируют за влияние в Прибалтике. Латвийская столица, конечно, больше. Мосты, замки, соборы, доходные дома начала 20-го века и купеческие дома 17-го века. Но мне понравились обе столицы. Такие разные и прекрасные", - написала Аскер-заде.

Однако в ее комментарии можно разглядеть и нотки пропаганды о Латвии, как о не получившейся стране.

"Мигранты их пока обходят стороной. Но в отличие от Эстонии, из Латвии всё чаще коренное население уезжает в страны ЕС. А всё потому, что экономика здесь слабее", - отметила телеведущая.

На ее странице можно также найти фотографии из Таллинна.

"До свидания, Прибалтика! С детства мечтала здесь побывать. Ты мне понравилась!", - такой комментарий Аскер-заде оставила под своим снимком из эстонской столицы.

Также стоит отметить, что расследование Алексея Навального "Яхта. Самолет. Девушка. Запретная любовь за ваш счет" не осталось незамеченным ведущей "России 1".

В ответ на видео на YouTube Аскер-заде опубликовала в своем Instagram пост, поблагодарив оппозиционера за "рекламу".

"Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт. Новым подписчикам — добро пожаловать", - написала журналистка.

На запись ответил и сам Навальный, комментарий которого на момент публикации заметки собрал более 41 000 лайков.

"Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо. Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на "России-1" собирают деньги смсками", - указал политик.

Между тем пользователи в YouTube устроили флешмоб в разделе комментариев под видео с расследованием.

"Самый лучший российский фильм 2019 года!", - написал чуть ли не каждый под роликом.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Напомним, в расследовании Навальный указал, что Аскер-заде регулярно путешествует по миру с помощью частного самолета и отдыхает на 62-метровой яхте. Но ее секрет успеха прост -

она уже длительное время состоит в романтических отношениях с президентом российского государственного банка ВТБ Андреем Костиным.

ФОТО: Reuters/ScanPix