Успешная российская "журналистка" с частным самолетом и впечатляющей яхтой

Исходя из расследования российского оппозиционера, Аскер-Заде с 2018 года регулярно использует частный самолет Bombardier Global 6000, который когда-то принадлежал дочерней компании ВТБ.

На данный момент владельцем лайнера указана некая внешняя компания, у которой с ВТБ нет ничего общего.

В свою очередь о том, что самолетом пользуется Аскер-Заде, однозначно свидетельствует то, что маршруты самолета совпадают с местами, которые Аскер-Заде посещала по работе. Также отметки на ее снимках в Instagram совпадают с маршрутами лайнера.

Стоимость самолета Bombardier Global 6000 составляет около 69 млн долларов США или 3,9 млрд рублей.

Однако активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) считают, что лайнер мог быть взят в аренду. Один час полета на таком самолете стоит 559 000 рублей (7900 евро).

За месяц, в период с 4 августа по 3 сентября, упомянутый самолет совершил 16 перелетов, длительность которых в целом составляет 51,5 часов. Из этого следует, что месячная плата за аренду самолета составила 28,9 млн рублей (410 000 евро).

Также выяснилось, что журналистка регулярно отдыхает на 62-метровой яхте SEA&US, стоимость которой составляет 62 млн долларов США или почти четыре миллиона рублей.

На яхту ФБК наткнулся, исследуя перемещения самолета Bombardier Global 6000.

После того, как активисты сравнили фотографии яхты со снимками, которые опубликованы на странице Аскер-Заде в Instagram, было обнаружено однозначное сходство.

Неизвестно, кто является фактическим владельцем яхты SEA&US, поскольку в качестве хозяина указана некая офшорная компания.

Андрей Костин ФОТО: AP/Scanpix

Аскер-Заде принадлежит также несколько эксклюзивных объектов недвижимости.

Как свидетельствуют данные Росреестра, с 2015 года Аскер-Заде владеет земельным участком и домом в подмосковной деревне "Жуковка-3". Стоимость этого объекта составляет по крайней мере 250 млн рублей (3,5 млн евро), утверждает Навальный.

Перед тем как хозяйкой недвижимости стала телеведущая, она принадлежала офшорному предприятию Renangton Investments. ФБК связывает эту компанию с офшорной фирмой Eralmor Holdings, которая упомянута в качестве официального владельца квартиры, ранее принадлежавшей Андрею Косину.

Также журналистке "России 1" принадлежат две квартиры в московском жилом комплексе "Новая Остоженка". Ранее о связи любовницы Костина с этими аппартаментами сообщало российское издание "Проект".

Согласно данным Росреестра, Аскер-Заде стала владелицей огромной квартиры площадью в 229 квадратных метров в 2011 году. В свою очередь с 2014 года ей принадлежит еще одна квартира - ее площадь составляет 155 квадратных метров.

Первую квартиру журналистке подарил руководитель дочерней компании ВТБ на Кипре Кирилл Замарин, а вторая квартира раньше принадлежала банку ВТБ.

Около четырех месяцев назад Аскер-Заде стала владелицей земельного участка площадью в 43 000 квадратных метра в элитном подмосковном поселке Рублевка, где проживают многие важные персонажи путинской России.

Стоимость этого объекта недвижимости составляет около 2,8 млрд рублей (40 млн евро).

Навальный и ФБК подчеркивают, что, конечно, сама Аскер-Заде никак не могла бы себе позволить такие роскошные квартиры и особняки.

Она ведет передачу на государственном телеканале, однако журналистка не является звездой кремлевской пропаганды как, например, Владимир Соловьев или Евгений Киселев. В программе Аскер-Заде регулярно принимают участие приближенные к президенту РФ Владимиру Путину люди.

Таким образом богатство журналистки однозначно связано с ее любовником - многолетним руководителем госбанка ВТБ Костиным.

"Проект" и ранее сообщал, что Аскер-Заде и Костин уже долгие годы состоят в романтических отношениях.

Ни Аскер-Заде, ни Костин никогда не подтверждали этот факт публично.

Однако эта информация стала нежелаемой темой в российской прессе.

В апреле этого года газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор заблокировал около тысячи различных ресурсов, которые упоминали роман Костина с Аскер-Заде.