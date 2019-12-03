Объявлена модель года по версии British Fashion Awards 2019

Южносуданско-австралийская модель Адут Акеч получила награду "Модель года" на церемонии награждения Fashion Awards 2019, сообщает Independent.
19-летняя Адут родилась в семье беженцев - на пути из Судана в Кению. На подиум девушка вышла, когда ей было 13, и сразу привлекла внимание редакторов модных глянцев, а также стала востребованной манекенщицей на показах таких известных брендов, как Saint Laurent, Chanel и Versace. Благодаря Акеч фэшн-агентства стали обращать больше внимания на темнокожих моделей.
Во время своей благодарственной речи обладательница премии обратила внимание аудитории на недостаток инклюзивности в мире моды.
"То, что эту награду выиграла такая девушка, как я, - редкость, и нам всем стоит об этом помнить", - сказала Адут и призвала представителей разных рас не сомневаться в себе и добиваться своих карьерных целей в любых сферах деятельности,
будь то модельный бизнес, актерское ремесло или медицина.
Напомним, в 2018 году титула "Модель года" удостоилась дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которой на тот момент было 17 лет.
Галерея: British Fashion Awards 2019