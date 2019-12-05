За три недели в Кенгарагской яме оказалась не одна машина. Как быть?

По словам строительной бригады, яма образовалась из-за прорыва канализации под ней и с каждым днем она продолжала разрастаться.

ФОТО: facebook.com/dmltrij.kimaev

TVNET обратился в Департамент дорожного сообщения Рижской думы и попытался разобраться, почему столь аварийное препятствие на дороге начали ремонтировать лишь спустя три недели.

"Предприятие по обслуживанию улиц и мостов дежурит круглосуточно, и по необходимости реагирует максимально быстро.

Вероятно, ранее мы не получали информацию о проблеме на указанном участке.

После получения информации о необходимости ремонта, в течении трех часов место обследуется и ограждается в том случае, если возникшую ситуацию невозможно устранить сразу. Констатированные дефекты устраняются в течение суток после получения информации.

В первую очередь ремонтируются ямы глубиной более пяти см и площадью 0,1 м, а также дефекты на крышках колодцев.

Самостоятельно совершать какие-либо ремонтные работы или улучшения – категорически запрещено", - прокомментировала ситуацию руководитель общественных отношений департамента дорожного сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

ФОТО: facebook.com/dmltrij.kimaev

На момент публикации по адресу Вишкю 14 уже проведены необходимые ремонтные работы.

ФОТО: TVNET

Что делать, если у вас на пути большая яма?

С приходом зимы неровностей и ям на дорогах Риги будет становится все больше, поэтому Департамент дорожного сообщения Рижской думы призывает жителей активно информировать о ямах на дорогах, мостах и путепроводах.