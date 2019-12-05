За три недели в Кенгарагской яме оказалась не одна машина. Как быть?

Почти три недели назад в Кенгарагсе, на въезде на парковку магазина по адресу Вишкю 14, образовалась яма площадью в полметра и глубиной почти в один метр. В яму уже успели попасть несколько автомобилей, рассказали TVNET очевидцы.
По словам строительной бригады, яма образовалась из-за прорыва канализации под ней и с каждым днем она продолжала разрастаться.
TVNET обратился в Департамент дорожного сообщения Рижской думы и попытался разобраться, почему столь аварийное препятствие на дороге начали ремонтировать лишь спустя три недели.
"Предприятие по обслуживанию улиц и мостов дежурит круглосуточно, и по необходимости реагирует максимально быстро.
Вероятно, ранее мы не получали информацию о проблеме на указанном участке.
После получения информации о необходимости ремонта, в течении трех часов место обследуется и ограждается в том случае, если возникшую ситуацию невозможно устранить сразу. Констатированные дефекты устраняются в течение суток после получения информации.
В первую очередь ремонтируются ямы глубиной более пяти см и площадью 0,1 м, а также дефекты на крышках колодцев.
Самостоятельно совершать какие-либо ремонтные работы или улучшения – категорически запрещено", - прокомментировала ситуацию руководитель общественных отношений департамента дорожного сообщения Рижской думы Илзе Диманте.
На момент публикации по адресу Вишкю 14 уже проведены необходимые ремонтные работы.
Что делать, если у вас на пути большая яма?
С приходом зимы неровностей и ям на дорогах Риги будет становится все больше, поэтому Департамент дорожного сообщения Рижской думы призывает жителей активно информировать о ямах на дорогах, мостах и путепроводах.
Это можно сделать по бесплатному телефону 80003600, а также на сайтах riga.lv и rdsd.lv и в профиле департамента в социальной сети Twitter @rdsvc. По возможности лучше добавлять фотографии. Полученная информация о ямах будет проверяться. В соответствии со значимостью местонахождения и опасностью будут проводиться ремонтные работы.