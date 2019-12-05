Грязь, голод и труп-мумия: под Кандавой 34 собак держали в кошмарных условиях

Собаки жили в грязи, холоде и без возможности спрятаться от дождя или ветра, без доступа к питьевой воде и без соответствующего корма. В ходе инспекции констатирован также частично мумифицировавшийся труп животного.

ФОТО: PVD

Изъятые собаки доставлены в приют, с которым у Госагентства страхования заключен договор о расселении изъятых в рамках административного дела животных.

PVD начала административное делопроизводство по факту случившегося.

Видео: в Кандавском крае изъяты 34 собаки

Нарушение констатировано в сотрудничестве с Госполицией и муниципальной полицией. Представитель Управления Госполиции Земгальского региона Арлита Долга подтвердила, что начат и уголовный процесс в связи с произошедшим.

ФОТО: PVD