Чт, 5.12.2019
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Объявлен главный цвет 2020 года

ФОТО: Pixabay

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2020 года, о чем объявил на своем официальном сайте и в Instagram-аккаунте.

Так, цветом года назначен оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue, или "классический синий".

"Это бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте. Он наводит на мысли о сумеречном небе и дает ощущение защищенности",

- описали этот цвет администраторы Pantone.

Напомним, еще в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий. По ее словам, именно морские оттенки станут основным источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Главным цветом 2019-го Pantone выбрал оттенок 16-1546 Living Coral, или "живой коралловый".

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