Объявлен главный цвет 2020 года

Так, цветом года назначен оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue, или "классический синий".

"Это бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте. Он наводит на мысли о сумеречном небе и дает ощущение защищенности",

- описали этот цвет администраторы Pantone.

Напомним, еще в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий. По ее словам, именно морские оттенки станут основным источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций.

Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.