Красавицы? Смотрите, как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа
В преддверии конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019", финал которого пройдет 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, на сайте The Insider появились снимки некоторых участниц без макияжа.
В фотосессии приняли участие 13 девушек. Всего же за титул "Мисс Вселенная 2019" и корону будут сражаться 90 победительниц национальных конкурсов.
Свою внешность без грамма косметики показали представительницы Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, ЮАР, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.
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