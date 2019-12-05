Чт, 5.12.2019
Если хочется в холоде жить, можно топить один раз в день. А я холод не люблю. Я хочу, чтобы мне было нормально. Милда Романова, жительница заброшенной железнодорожной станции
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Красавицы? Смотрите, как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа

Красавицы? Смотрите, как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа
Фото

ФОТО: скриншот видео

В преддверии конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019", финал которого пройдет 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, на сайте The Insider появились снимки некоторых участниц без макияжа.

В фотосессии приняли участие 13 девушек. Всего же за титул "Мисс Вселенная 2019" и корону будут сражаться 90 победительниц национальных конкурсов.

Свою внешность без грамма косметики показали представительницы Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, ЮАР, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

Фото смотрите здесь >>>

Читать также

Актуально

НАВЕРХ