На подготовку обвинений для импичмента Трампа дали "зелёный свет"

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что поручила председателям комитетов начать подготовку обвинений для процедуры импичмента главы США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.
"Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать", — заявила Пелоси.
Накануне в судебном комитете Палаты представителей были начаты слушания по возможным обвинениям в отношении президента США. После заседания Пелоси сказала, что факты, подтверждающие злоупотребление властью со стороны Трампа, теперь "неоспоримы".
Сам Дональд Трамп сделал публикацию в Twitter, где он просит, чтобы Демократическая партия ускорила процесс импичмента.
"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы у нас был справедливый суд в сенате и чтобы наша страна могла вернуться к своим делам", — написал президент США.
Трамп также добавил, что импичмент сможет показать, "насколько коррумпирована" система власти государства "на самом деле".
3 декабря был опубликован 300-страничный доклад, в котором Трампа обвинилив ом, что он злоупотребил своей властью, чтобы "повлиять на предстоящие выборы в свою пользу".
Кроме того, президента США обвиняют в том, что он стал "первым президентом США, который пытался воспрепятствовать расследованию по импичменту".
Авторы доклада пишут, что Трамп "ставит свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов", подрывает демократию страны и ставит под угрозу национальную безопасность.
В докладе не было прямых рекомендаций по импичменту. В нем говорится о том, что решение должен принимать конгресс.
О начале процедуры импичмента Дональда Трампа было объявлено в конце сентября. Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.