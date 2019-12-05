На подготовку обвинений для импичмента Трампа дали "зелёный свет"

"Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать", — заявила Пелоси.

Накануне в судебном комитете Палаты представителей были начаты слушания по возможным обвинениям в отношении президента США. После заседания Пелоси сказала, что факты, подтверждающие злоупотребление властью со стороны Трампа, теперь "неоспоримы".

Сам Дональд Трамп сделал публикацию в Twitter, где он просит, чтобы Демократическая партия ускорила процесс импичмента.

"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы у нас был справедливый суд в сенате и чтобы наша страна могла вернуться к своим делам", — написал президент США.

Трамп также добавил, что импичмент сможет показать, "насколько коррумпирована" система власти государства "на самом деле".

3 декабря был опубликован 300-страничный доклад, в котором Трампа обвинилив ом, что он злоупотребил своей властью, чтобы "повлиять на предстоящие выборы в свою пользу".

Кроме того, президента США обвиняют в том, что он стал "первым президентом США, который пытался воспрепятствовать расследованию по импичменту".

Авторы доклада пишут, что Трамп "ставит свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов", подрывает демократию страны и ставит под угрозу национальную безопасность.

В докладе не было прямых рекомендаций по импичменту. В нем говорится о том, что решение должен принимать конгресс.