Стройуправа: Рижская дума знала о статусе киосков на Центральном рынке, но не отреагировала

Он рассказал, что Стройуправа в июле 2018 года, проводя внеплановое обследование территории, констатировало, что на между улицами Гоголя и Негю самовольно возведены 24 навеса - киосков. Об этом немедленно были проинформированы арендаторы, RCT и предприятие Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta, а также владелец участка - Департамент имущества.

Принимая во внимание, что в распоряжении Стройуправы не было документации о строительстве киосков, Стройуправа призвала все вовлеченные стороны предоставить объяснения и сообщить о дальнейших действиях по решению ситуации.

"Однако начиная с сентября 2018 года Департамент имущества как владелец участка не обратился в Стройуправу, чтобы предотвратить последствия, созданные самовольным строительством. Потому недоумение вызывает публичное заявление о бездействии Стройуправы от мэра Риги Олега Бурова", - отметили в Стройуправе.

По словам представителей учреждения, согласно закону, только владелец земли, которым в данном случае является Департамент имущества Рижской думы, несёт основную ответственность за использование своего имущества.

Предприятие обращает внимание, что территория RCT была обследована несколько раз, последний раз летом этого года. В сентябре в Стройуправу поступило заявление от ООО Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā, в котором обещали предотвратить несанкционированное строительство, и просили продлить срок выполнения административного акта.