Глава совета Valsts nekustamie īpašumi уволился

Последним его рабочим днем будет 9 декабря.

Остальные члены совета предприятия продолжат работу. В совет входят также заместитель председателя Инта Комисаре и Ансис Грасманис.

Бичевскис выразил удовлетворение проделанной работой, указав, что совету за три года удалось заложить крепкие основы для того, чтобы VNĪ стало уважаемым, активным участником рынка недвижимости.

За эти три года в агентстве принята долгосрочная стратегия деятельности, реорганизована структура и введена новая модель управления активами (недвижимостью).

VNĪ управляет 23% принадлежащих государству зданий.

Бичевскис отметил, что некоторые инициативы VNĪ, в том числе концепция "Офис будущего", предусматривающая создание современной рабочей среды в публичном секторе, на первом этапе требуют больших инвестиций и активных действий, однако министр финансов Янис Рейрс выступает за более умеренное развитие.