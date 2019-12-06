Бывшая жена рыжего из "Иванушек" выходит замуж за баскетболиста

Напомним, о разводе звездной пары СМИ заговорили еще в ноябре 2018 года. Уже тогда Марина Банкова проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Григорьев-Апполонов не отвечал на вопросы журналистов и не комментировал ситуацию. Но в апреле 2019 года он сделал заявление. Бывшие супруги продолжают воспитывать сыновей Ваню и Артема. Дети остались жить с певцом.