Пт, 6.12.2019
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Бывшая жена рыжего из "Иванушек" выходит замуж за баскетболиста

Андреq Григорьев-Апполонов и Мария Банкова

ФОТО: https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов был женат 11 лет. Теперь СМИ сообщили, что его экс-супруга Мария выходит замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. 

Зубков в Instagram совместное фото с любимой, на котором та хвастается обручальным кольцом.

"Вместе до конца. Она сказала "да"", - написал он. 

Пару тут же поздравили Анна Седокова и Янис Тимма, актер Станислав Ярушин и другие.

Мария тоже фотографией, которую подписала: "Люблю тебя до Луны и обратно".

Напомним, о разводе звездной пары СМИ заговорили еще в ноябре 2018 года. Уже тогда Марина Банкова проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Григорьев-Апполонов не отвечал на вопросы журналистов и не комментировал ситуацию. Но в апреле 2019 года он сделал заявление. Бывшие супруги продолжают воспитывать сыновей Ваню и Артема. Дети остались жить с певцом. 

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