До внеочередных выборов Рижской думой будет руководить особая администрация

Напомним, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, поскольку в видении министерства власть уже второй раз не способна выполнить одну из автономных функций самоуправления - обеспечить обхозяйствование бытовых отходов.

Реагируя на неспособность думы решить вопрос о вывозе отходов, VARAM несколько раз отправляло ей запросы, но не получало ответов по существу, сказал Пуце.

"В последние восемь месяцев VARAM настойчиво обращало внимание Рижской думы на нарушения в обеспечении услуги вывоза мусора на территории столицы, и правительство дважды объявляло чрезвычайную ситуацию. "Деятельность Рижской думы не только незаконна, но и не соответствует интересам общества и способствует недоверию к местной власти", - заявил политик.

"Констатируя угрозу демократии и законности, я должен реагировать должным образом и устранить угрозу", - добавил министр.

Подготовленный VARAM проект решения направлен на согласование и затем будет подан на рассмотрение в Кабинет министров.

Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 29 февраля, но в зависимости от решения Сейма дата может быть уточнена.

В законе о самоуправлениях предусмотрено более 20 автономных функций самоуправлений, и одна из них - обеспечение коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора. Невыполнение автономных функций является одной из четырех возможных причин роспуска самоуправления.

Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.

После роспуска думы на территории самоуправления назначается временная администрация. Если до очередных выборов в самоуправления остается менее 15 месяцев, внеочередные выборы не проводятся. Очередные выборы в самоуправления предусмотрены в первую субботу июня 2021 года.

В Рижской думе работают 60 депутатов от шести партий - "Согласие", "Честь служить Риге", "Единство", "Для развития Латвии", Новая консервативная партия и Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK.

За время после избрания думы от политических сил отделились восемь депутатов, которые составили два блока - "Риге!" и фракция независимых депутатов.