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Крупнейший в мире водопад Виктория практически высох

Водопад Виктория 4.12.2019

ФОТО: MIKE HUTCHINGS / REUTERS/Scanpix

Всемирно известный водопад Виктория, расположенный в Южной Африке на реке Замбези, из-за засухи на некоторых участках практически превратился в ручей, сообщает The Guardian.

ФОТО: MIKE HUTCHINGS / REUTERS

Уровень воды на водопадах, которые граничат с Замбией и Зимбабве, в настоящее время упал до самой низкой отметки за последние 25 лет. Поток водопада Виктория сократился в среднем на половину. 

В период засухи водопад Виктория традиционно мелеет, но в этом году уменьшение уровня воды стало рекордным, пишет "Интерфакс". 

Засуха в юго-восточной части Африки уже привела к тому, что 45 млн человек нуждаются в поставках продовольствия извне из-за уничтоженного урожая.

Эксперты встревожены, что изменения климата могут и вовсе уничтожить водопад Виктория. В то же время The Guardian приводит мнения других ученых, которые напоминают, что всегда существовали сезонные колебания климата, всегда существовали периоды засухи.

Только в том случае, если они станут происходить чаще, возможно, можно будет начать говорить об изменении климата.

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