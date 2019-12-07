Крупнейший в мире водопад Виктория практически высох

Всемирно известный водопад Виктория, расположенный в Южной Африке на реке Замбези, из-за засухи на некоторых участках практически превратился в ручей, сообщает The Guardian.
Уровень воды на водопадах, которые граничат с Замбией и Зимбабве, в настоящее время упал до самой низкой отметки за последние 25 лет. Поток водопада Виктория сократился в среднем на половину.
В период засухи водопад Виктория традиционно мелеет, но в этом году уменьшение уровня воды стало рекордным, пишет "Интерфакс".
Засуха в юго-восточной части Африки уже привела к тому, что 45 млн человек нуждаются в поставках продовольствия извне из-за уничтоженного урожая.
Эксперты встревожены, что изменения климата могут и вовсе уничтожить водопад Виктория. В то же время The Guardian приводит мнения других ученых, которые напоминают, что всегда существовали сезонные колебания климата, всегда существовали периоды засухи.
Только в том случае, если они станут происходить чаще, возможно, можно будет начать говорить об изменении климата.