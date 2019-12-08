В американском шоу посмеялись над президентом Латвии

В скетче показано вымышленное кафе конференции НАТО, где происходящее напоминает школьную столовую, где популярные школьники сидят за одним столом, а менее популярные в более отдалённых местах.

В этой пародии премьер Канады Джастин Трюдо (Джимми Фэллон) и президент Франции Эмманюэль Макрон (Пол Радд) изображены в качестве "плохих парней", которые привлекают внимание девочек - делегатов Дании и Норвегии. В этот раз за свой столик они позвали и премьера Великобритании Бориса Джонсона (Джеймс Корден).

Когда в столовой появляется Трамп (Алек Болдуин), три "европейских лидера" начинают его обсуждать.

"Видели, как он один день разговаривал 45 минут", - говорит с французским акцентом "Макрон", добавив, что там "нужно было только фотографироваться".

"Если бы выглядел как он, то тоже пытался бы отвлечь внимание фотографа", - говорит "Трюдо".

"Он не такой видный как мы трое", - сказал "Джонсон".

Этот разговор является утрированной версией реального разговора, когда три лидера были случайно сняты, сплетничая в Букингемском дворце во время приёма.

В продолжении скетча Трамп спрашивает, может ли присесть к ним за столик, на что получает отказ. "Макрон" добавляет, что они бы с радостью, но место обещано другу.

"Но я же друг Бориса, не так ли Борис?" - спрашивает Трамп.

"Не усложняй. Я теперь провожу время с этими ребятами", - ответил "Джонсон", избегая встречи взглядом с "Трампом".

"Макрон" добавляет, что "кажется, Латвия больше подходит твоей скорости".

Они советуют "Трампу" сесть рядом с Левитсом (Алекс Мофет), который сидит один за столиком.

"Левитс" неоднократно повторяет своё имя, которое "Трамп" во время беседы так и не запомнил. "Левитс" также предлагает "Трампу" "маринованного кальмара" и рассказывает шутку.

"Трамп" делает вывод, что - это "столик чудаков", и говорит, что "не может поверить, что его заставили сидеть с иностранцем". "Это НАТО, мы все иностранцы", - отвечает "президент Латвии".

Троица за "крутым столиком" приглашают к себе канцлера Германии Ангелу Меркель (Кейт Маккиннон). Они продолжают шутить над "Трампом".

На фразу "Левитса", что это не друзья и "они злые", "Трамп" отвечает, что "они только шутят, они любят меня".

Комики из США использовали ситуацию, чтобы показать, что Трамп потерял своё место за "популярным столиком". Во время саммита НАТО в США президент Дональд Трамп пригласил на рабочий ужин клуб "двухпроцентников" - страны НАТО, которые тратят на свою оборону минимум 2% от ВВП. В их числе была и Латвия.