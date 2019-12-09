Первая встреча лицом к лицу Зеленского и Путина. Украинцы обозначили "красные линии"

Это первая встреча, на которой Владимир Путин встретится лицом к лицу с Владимиром Зеленским,

победившим на выборах в апреле этого года с обещаниями принести мир, пишет "Радио Свобода".

Накануне встречи лидеров Украины и России в Киеве прошла акция под лозунгом "Красные линии для Зеленского".

Среди них:

никаких компромиссов по унитарному устройству страны, европейскому и евроатлантическому курсу Украины,

никаких выборов в неподконтрольных Киеву районах Донбасса до вывода российских войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, достижение контроля над государственной границей,

никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине,

никаких прекращений международных судебных процессов против России, сообщает Deutsche Welle.

Вече на Майдане созвали лидеры трех парламентских партий Украины - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса".

Из лидеров парламентской оппозиции на Майдане выступил только экс-президент, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

В своей речи Порошенко оценил количество участников акции в 25 тысяч, хотя независимым оценкам их собралось на тот момент от 7-8 до 15 тысяч человек.

Порошенко опроверг утверждение о том, что вече является очередным народным восстанием против власти.

"Это - не Майдан. Это - акция за Украину", - заявил экс-президент.

Отметим, что всего в Киеве накануне и во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря запланированы 5 акций.

Контекст: 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки" в составе лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Здесь состоится первая личная встреча Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений".

Кремль предостерег от "завышенных ожиданий" от парижского саммита. Deutsche Welle

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на встрече лидеров нормандской четверки в Париже будет придерживаться главной "красной линии" − сохранения международно признанной границы, со ссылкой на его Twitter пишет Корреспондент.net.

Глава МИД отметил, украинская сторона едет в Париж, "в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях".

"Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, − международно признанная государственная граница Украины", − указал Пристайко.