"Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности". Русский TVNET рассказывает о людях Рижского центрального рынка и о том, как они своими глазами видят нас - покупателей.

Андрею Зейлишу на центральном рынке столицы принадлежит стенд с продукцией из янтаря. Мужчина говорит, что часами может рассматривать застывшую смолу. Его бизнес - это и работа, и хобби одновременно. Хотя здесь, как и в любом другом деле, есть свои подводные камни.

Мы пьем кофе в одной из "кафешек" центрального рынка, павильоны которого когда-то были ангарами для хранения цеппелинов.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Много лет назад я работал в полиции - но не в погонах, а в хозяйственных отделах. После того, как у нас случилось сокращение, мы с моей хорошей знакомой начали думать, что делать дальше. Она предложила начать янтарный бизнес. Сначала я, конечно, её идею не поддержал.

Это были кризисные годы — 2007-2008-й — тогда у нас много чего рухнуло. Она меня всё-таки уговорила, я начал работать в этом бизнесе, и со временем он меня затянул как болото.

Я всё начал с нуля. Меня привлекло то, что сам янтарь очень легкий в обработке. Это не сапфир, не бриллиант, не изумруд. При обработке этих камней требуется обучение и высокопрофессиональное оборудование. А я же своими руками могу изготовить какую-то вещь. Я пару раз попробовал - мне понравилось.

В детстве я уж точно не мечтал заниматься янтарем. Я хотел поступать в "мореходку", но по здоровью не прошел - по зрению. Для меня это такое горе было!

Раньше, в советское время, янтарные бусы были главным аксессуаром любой женщины. Потом было время, когда спрос на него упал - молодежь перестала покупать изделия из янтаря. Но несколько лет назад мода на этот камень снова вернулась. Сейчас спрос на янтарь есть во всем мире - им интересуются и в Латвии, и в любой другой стране.

Сначала я хотел открыть свое место в большом торговом центре, но там достаточно жесткие условия, высокая стоимость аренды и крупные площади - мне не нужно такое большое помещение.

На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло.

На самом деле, народу было так много, что когда я впервые сюда зашел, я даже испугался. Я никогда в Риге столько людей не видел!

Ведь где больше людей, там и торговля активней, понимаете? Десять человек пройдет мимо, а одиннадцатый зайдет к нам.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Среднестатистический покупатель, если говорить про жителей Риги, Латвии - в основном те, кто едет к друзьям или знакомым за границу, кому нужно привезти подарки из Латвии. Они покупают недорогие вещи. Местные покупатели делают покупки на суммы в диапазоне от 7 до 50 евро.

Иностранцы могут купить более дорогие вещи. Мои клиенты - начиная послом Китая в Латвии, заканчивая самыми обычными людьми. Контингент очень разношерстный. У нас есть заказы и из Молдавии, и из Новой Зеленадии. К нам уже много лет приезжает француз из Монте-Карло, у него там свой магазин. Из Америки приезжает коллекционер, покупает у нас необработанные камни.

Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. До рынка я никогда с людьми не работал, а здесь понял, что надо быть со всеми вежливыми, ко всем относиться с уважением.

На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди.

Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Например, у кого-то дети уехали за границу в поисках лучшей жизни, а он остался тут. Семья расползлась по миру. Многие хотят, чтобы их дети оставались дома. А дома работы нет, приходится - туда...

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Кроме янтаря я, пожалуй, смог бы торговать только книгами. Янтарь - это живая материя. Представьте, был ураган, сломал дерево, потом потекла смола... В янтаре законсервирована история! У меня есть янтарь, в котором замурована муха, которая кусала динозавров.

Лет шесть-семь назад было довольно много россиян, которые приезжали сюда, убегали от Путина, как я понимаю, они оттуда бежали с серьезными деньгами. Так вот они покупали не глядя. Просто показывали пальцем: "Мне вот это, это, это". Но сейчас таких нет.

Я сейчас на рынке уже как рыба в воде. Он мне нравится. Мне нравится эта неразбериха, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок.

Тут тебя и поругать могут. Вот я пришел с утра помидоры покупать, а продавец недовольная - может сгоряча и мне перепасть! Тут более человеческие отношения.

Рынок меняется - его делают более цивилизованным, удобным для покупателей. Но из-за этого уходит какой-то необычный шарм, колорит. С одной стороны я консерватор, которому нравится так, как было раньше. С другой стороны, мне также нравится когда порядок - когда меньше наркоманов и жуликов.

Меня один раз ограбили на 600 латов - злоумышленник схватил товар и просто убежал. Сейчас воры тоже есть - они же не только на рынке промышляют, но и во всех других больших магазинах. Однако значительно меньше криминала на рынке стало.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Человек такое существо - он привыкает ко всему. Смог бы я работать где-то еще? Если бы заставила нужда, то смог бы, наверное.

Чтобы быть успешным в своем деле, нужно упорство. Не упускать руки, если случается какая-то беда. Без негативных вещей бизнес невозможен, всегда какие-то проблемы есть. Не унывать, пробиваться дальше! Знаю многих людей, которые бросают. Другие пить начинают или уезжают куда-то.

Я уцепился в это. Было так тяжело! Но лет за пять-шесть мы наработали своих клиентов - это не только Латвия, это практически весь мир. Очень много заказов мы получаем из-за границы, посылаем товар по почте.

Я заработал гипертонию, работая на рынке. Потерял сон, головные боли. А потом потихонечку все нормализовалось.

Сложно сказать, есть ли у меня друзья среди клиентов. Китайцы мне подарки привозили - чайный сервиз, например. Когда так люди к тебе относятся, кто они тебе - друзья? Ну, наверное, друзья.