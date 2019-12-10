Малышка родилась с половинкой сердца. Она выжила благодаря врачам из Латвии и Германии

Год назад в семью Дианы и Андрея Грицуков одновременно пришли самое большое счастье и самое неожиданное горе в их жизни - в декабре прошлого года на свет появилась их дочь Амелия. Однако дело в том, что девочка родилась с очень серьезной проблемой - у нее работала лишь одна половина сердца.
Журналисты Латвийского телевидения (LTV) приехали домой к Диане и Андрею в Олайне. На минувшей неделе Амелии Грицук исполнился год. Удивительно, но она не боится посторонних и готова дружить, ведь за год жизни этот ребенок успел пережить огромное количество болезненных инъекций и медицинских манипуляций.
По словам мамы Амелии, Дианы, первые тревожные признаки были замечены во время первой прогулки с ребенком в коляске.
Новорожденная побледнела, пришлось вызвать "скорую" помощь и отвезти девочку в реанимацию.
Причиной такого ухудшения состояния был не вирус и не бактерия. Заключение кардиолога было достаточно парализовывающим. Оказалось, что у девочки работает лищь половина сердца. В любой момент она могла вовсе перестать дышать.
"Сначала искали причину. Исключили один диагноз, второй. Кардиолога на консультацию вызвали ночью. Потом около трех, четырех утра наконец-то стало ясно.
Нам до сих пор сложно это понять, но у Амелии работает только половина сердечка. Левая камера вообще не была развита.
Пока она росла во мне, у нас было одно общее кровообращение. Но, когда она родилась, началась борьба за ее жизнь", - вспоминает Диана.
Прогнозы врачей были неутешительными - они утверждали, что девочка не выживет.
Однако латвийские кардиохирурги практически сразу провели операцию.
"Ежегодно рождается 200 детей с врожденными пороками сердца, 30-40 из них сложные. У Амелии была одна из самых серьезных проблем с сердцем. Сразу после рождения девочка перенесла операцию Hybrid-Norwood в Риге. Обе легочные артерии были сужены, а стент был введен в Боталлов проток, отверстие в перегородке предсердия сердца было расширено в поперечном направлении", - рассказал Валтс Озолиньш, глава Детской клиники кардиологии и кардиохирургии Детской клинической университетской больницы.
На фотографиях первых дней своей жизни у Амелии есть и зонд в носу, и различные провода вокруг. Как указала мама девочки, первые два месяца велась настоящая борьба за жизнь Амелии.
В Риге состояние девочки удалось стабилизировать и следующую операцию она должна была пережить уже в Берлине.
"Мы летели с реаниматологом, с кислородными баллонами. Нам было так страшно лететь одним. Мы были так рады, что с нами летит специалист", - подчеркнула Грицук.
В Германии Амелия операция должна была проходить в Немецком кардиологическом центре, который является ведущим в области лечения врожденных и приобретенных болезней сердца.
Судьба Амелии была в руках профессора Станислава Оврутского. Можно сказать, что у врача есть очень крепкие и личные связи с Латвией, поскольку его жена - латышка. Профессор часто посещает Ригу и работает плечом к плечу со своими латвийскими коллегами. Случай Амелии был настолько сложным, что ее нужно было оперировать в лучшем центре, который специализируется на лечении подобных недугов.
Расходы на операцию покрыло Латвийское государство.
"В Германии Амелии провели операцию Comprehensive Norwood, а затем частичный каво-легочный анастомоз. В Берлине из аорты и легочной артерии создали единственный кровеносный сосуд, который соединял верхние вены тела с легочной артерией", - объясняет хирург Озолинш.
Оба врача также встречаются в Риге.
"Я здесь каждый месяц. Но это не важно. Важно, что у нас есть желание сотрудничать. И улучшать ситуацию и уход за пациентами. И важно то, чтобы латвийские врачи были активными. Нам нужно дискутировать, сотрудничать и обязательно делиться опытом. И стоит думать о конкретных пациентах. Это ежедневная работа", - подчеркивает Оврутский.
Берлин удивил семью Грицуков большим доверием со стороны врачей.
"Они сделали проверки и до операции отпустили нас домой. Ну не в Латвию, а в съемную квартиру. Дали нам с собой все лекарства, все шприцы ", - вспоминает Диана.
По словам мамы девочки, в дни перед операцией дочка сильно развивалась. Однако были и трудности - мужу Андрею пришлось вернуться на работу в Латвию и Диана осталась одна. Было тяжело в чужой стране и без знания языка. Однако в кардиологическом центре женщина встретила латвийского анестезиолога Кристине Питкевичу.
"Не знаю, чтобы я без нее делала! Эта поддержка от девочек, наших, латвийских девочек, была очень, очень важна. В день операции они позвали меня завтракать. Помогли хоть на миг забыться", - говорит Диана.
Маленькая Амелия после операции чувствует себя хорошо и, судя по записям ее мамы в Instagram, уже гоняет других малышей. Однако, лечение еще не завершилось и через несколько лет сердце девочки снова придется прооперировать.
"Пока мы не хотим думать о том, что будет дальше. Хочется насладиться каждым моментом. И радоваться каждому новому навыку Амелии", - подчеркивает отец девочки Андрей.
Именно благодаря профессиональности и дружбе врачей Латвии и Германии, маленькая девочка, родившаяся с половиной сердца, будет жить.