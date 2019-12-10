Малышка родилась с половинкой сердца. Она выжила благодаря врачам из Латвии и Германии

Журналисты Латвийского телевидения (LTV) приехали домой к Диане и Андрею в Олайне. На минувшей неделе Амелии Грицук исполнился год. Удивительно, но она не боится посторонних и готова дружить, ведь за год жизни этот ребенок успел пережить огромное количество болезненных инъекций и медицинских манипуляций.

По словам мамы Амелии, Дианы, первые тревожные признаки были замечены во время первой прогулки с ребенком в коляске.

Новорожденная побледнела, пришлось вызвать "скорую" помощь и отвезти девочку в реанимацию.

Причиной такого ухудшения состояния был не вирус и не бактерия. Заключение кардиолога было достаточно парализовывающим. Оказалось, что у девочки работает лищь половина сердца. В любой момент она могла вовсе перестать дышать.

"Сначала искали причину. Исключили один диагноз, второй. Кардиолога на консультацию вызвали ночью. Потом около трех, четырех утра наконец-то стало ясно.

Нам до сих пор сложно это понять, но у Амелии работает только половина сердечка. Левая камера вообще не была развита.

Пока она росла во мне, у нас было одно общее кровообращение. Но, когда она родилась, началась борьба за ее жизнь", - вспоминает Диана.

Прогнозы врачей были неутешительными - они утверждали, что девочка не выживет.

Однако латвийские кардиохирурги практически сразу провели операцию.

"Ежегодно рождается 200 детей с врожденными пороками сердца, 30-40 из них сложные. У Амелии была одна из самых серьезных проблем с сердцем. Сразу после рождения девочка перенесла операцию Hybrid-Norwood в Риге. Обе легочные артерии были сужены, а стент был введен в Боталлов проток, отверстие в перегородке предсердия сердца было расширено в поперечном направлении", - рассказал Валтс Озолиньш, глава Детской клиники кардиологии и кардиохирургии Детской клинической университетской больницы.

На фотографиях первых дней своей жизни у Амелии есть и зонд в носу, и различные провода вокруг. Как указала мама девочки, первые два месяца велась настоящая борьба за жизнь Амелии.

В Риге состояние девочки удалось стабилизировать и следующую операцию она должна была пережить уже в Берлине.

"Мы летели с реаниматологом, с кислородными баллонами. Нам было так страшно лететь одним. Мы были так рады, что с нами летит специалист", - подчеркнула Грицук.

В Германии Амелия операция должна была проходить в Немецком кардиологическом центре, который является ведущим в области лечения врожденных и приобретенных болезней сердца.

Судьба Амелии была в руках профессора Станислава Оврутского. Можно сказать, что у врача есть очень крепкие и личные связи с Латвией, поскольку его жена - латышка. Профессор часто посещает Ригу и работает плечом к плечу со своими латвийскими коллегами. Случай Амелии был настолько сложным, что ее нужно было оперировать в лучшем центре, который специализируется на лечении подобных недугов.