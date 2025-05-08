Возможные провокации 9 мая: ответственные службы не дремлют

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления системы внутренних дел, а также готовность ответственных служб к потенциальным провокациям.

Обсуждалась и ситуация на восточной границе, особенно давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе. Президент подчеркнул важность сотрудничества Министерства внутренних дел (МВД) и оборонного ведомства для обеспечения усиленного режима пограничной охраны, отметив при этом важность развития пограничной инфраструктуры и технологических решений.

На встрече также было уделено внимание мероприятиям по совершенствованию системы гражданской обороны, в том числе речь шла о создании и приспособлении убежищ, о базе нормативных актов и доступности информации для населения.

Читайте также Криминал и ЧП Готовы ли ответственные учреждения к 9 мая? Комментируют президент и премьер

Как сообщалось, в распоряжении Службы государственной безопасности (VDD) нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя, сообщили агентству LETA в учреждении.

В сотрудничестве с Государственной полицией VDD 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.