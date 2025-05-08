По стопам Трампа: Шлесерс предложил Латвии торговать "золотыми визами" за миллион евро

На дебатах он указал, что такая "золотая виза" могла бы стоить один миллион евро, и отметил, что подобное решение предлагал президент США Дональд Трамп.

Шлесерс на дебатах раскритиковал нынешнее правительство, заявив, что "Новое Единство" ничего не сделало для того, чтобы поднять благосостояние в стране.

Раскритиковал он и нынешнюю налоговую систему, указав, что нынешняя ситуация не способствует желанию зарубежных инвесторов работать в Латвии, развивать бизнес. Он ознакомил депутатов с видео, на котором видны нелегальные мигранты, пересекшие границу Латвии.

Шлесерс подчеркнул, что в данный момент сделано недостаточно для укрепления границы, и указал, что такие ситуации, когда нелегальные мигранты могут пересечь границу, свидетельствуют о коррупции в Госпогранохране.

Он сказал, что не хочет радоваться тому, что у правительства плохо идут дела, потому что надо думать над тем, как повысить доходы. "Мы ничего не улучшили", - высказал критику Шлесерс и допустил, что в оставшееся до выборов время никаких изменений не произойдет.

Он отметил, что внешний долг государства через десять лет может достичь 50 миллиардов евро, поэтому нужно действовать, чтобы открыть рынок для людей, которые могут ехать сюда работать. Политик добавил, что и Латвия может торговать "золотыми визами" за один миллион евро, чтобы семьи, которые могут себе это позволить, жили бы здесь и вносили свой вклад в рост экономики.