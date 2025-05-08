В самом начале "перемирия" Путина Россия нанесла удары по прифронтовым районам Украины

По его словам, в первые семь минут этого перемирия оккупанты нанесли удары реактивными снарядами в направлениях Покровска, Торецка, Часова Яра, Константиновки, Сум, Курска, Белгорода, Купянска и Лимана.

Мирошников выступил с прогнозом, что бои на земле продолжатся.

Напомним, Кремль предложил и после этого объявил перемирие с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая отклонил это предложение Путина, назвав его театральным представлением. Зеленский сказал, что Украина "не будет играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, которая позволила бы Путину выйти из изоляции 9 мая", когда в Москву приедет несколько зарубежных лидеров, чтобы принять участие в мероприятиях 80-летия победы России над нацистской Германией.