Госполиция сообщает, что разыскивает без вести пропавшего Александра Стеликова 1973 года рождения, которого примерно месяц назад последний раз видели в рижском микрорайоне Болдерая. Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие волосы с проседью, на правой руке отсутствует один палец. Был одет в светлый спортивный костюм. Всех, кто знает его возможное местонахождение, полиция просит звонить по номеру 112. Информации от самого Александра или кого-то, кто может что-то знать, ждет его семья. Дочь Александра Изабелла живет в Великобритании, однако контакты с отцом поддерживает регулярно. "В этот раз не как обычно, - говорит она. - Никто ничего не знает, и это странно".