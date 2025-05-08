В Валкском крае у пассажира автобуса нашли два килограмма марихуаны

5 марта этого года, проводя мероприятия по контролю движения на Таллиннском шоссе в Валкском крае, сотрудники Госполиции в сотрудничестве с Госпогранохраной остановили международный автобус Рига - Тарту - Нарва. Во время контроля служебная собака Госпогранохраны указала на возможное присутствие наркотических веществ у одного из пассажиров.

В ходе проверки гражданина Латвии 1999 года рождения и его личных вещей, было найдено примерно два килограмма зелено-коричневого вещества растительного происхождения. В ходе экспертизы было подтверждено, что вещество - запрещенное, особо опасное наркотическое вещество - каннабис или высушенная марихуана. Вещество было изъято, начат уголовный процесс.

В ходе следственных мероприятий сотрудники бюро Криминальной полиции Видземского регионального управления Госполиции задержали еще одного человека, связанного с вышеупомянутым преступлением - гражданина Латвии 2000 года рождения. В ходе обыска у него было найден и изъято 2,2 килограмма марихуаны.

Читайте также Общество Репортаж ⟩ Уличная наркомания Риги крупным планом

Начат уголовный процесс в связи с незаконныv хранением и перевозкой наркотических веществ в организованной группе или в крупных объемах. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.