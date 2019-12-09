Вт, 10.12.2019
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В Финляндии избрали нового премьера. Она - самая молодая глава правительства в мире

ФОТО: AP/Scanpix

34-летняя Санна Марин возглавит правительство Финляндии. Женщина стала самым молодым премьер-министром в мире, сообщает BBC. 

Премьер-министру Новой Зеландии Джасинду Ардерн 39 лет, в свою очередь украинскому премьеру Алексею Гончаруку - 35 лет. 

После отставки премьера Анти Ринне Социал-демократическая партия Финляндии приняла решение избрать Марин в качестве его преемника, которая на данный момент занимает должность министра транспорта. Ожидается, что Марин даст должностную клятву уже на этой неделе.

Марин будет впереди центристски левой коалиции, в которой всеми пятью партиями руководят женщины. 

"Нам многое нужно сделать, чтобы возобновить доверие", - заявила Марин, получившая пост премьера с небольшим перевесом голосов. 

Политик отмахивалась от вопросов журналистов о ее возрасте.

"Никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, из-за которыз пришла в политику, а также о том, что мы получили доверие избирателей", - указала Марин. 

Она станет третьей женщиной премьер-министром в Финляндии. 

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