В Финляндии избрали нового премьера. Она - самая молодая глава правительства в мире

Премьер-министру Новой Зеландии Джасинду Ардерн 39 лет, в свою очередь украинскому премьеру Алексею Гончаруку - 35 лет.

После отставки премьера Анти Ринне Социал-демократическая партия Финляндии приняла решение избрать Марин в качестве его преемника, которая на данный момент занимает должность министра транспорта. Ожидается, что Марин даст должностную клятву уже на этой неделе.

Марин будет впереди центристски левой коалиции, в которой всеми пятью партиями руководят женщины.

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8 — Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019

"Нам многое нужно сделать, чтобы возобновить доверие", - заявила Марин, получившая пост премьера с небольшим перевесом голосов.

Политик отмахивалась от вопросов журналистов о ее возрасте.

"Никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, из-за которыз пришла в политику, а также о том, что мы получили доверие избирателей", - указала Марин.