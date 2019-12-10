Вт, 10.12.2019
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По пути на базу в Антарктику пропал военный самолет Чили с 38 людьми на борту

ФОТО: no sociālajiem tīkliem

По пути на чилийскую военную базу в Антарктике вечером в понедельник пропал самолет чилийской армии с 38 людьми на борту, сообщает АР.

Воздушные силы Чили сообщили, что в самолете C-130 Hercules находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Они направлялись в Антарктику, чтобы проверить на базе оборудование.

Самолет вылетел в 16:55 (21:55 по латвийскому времени) из Пунта-Аренаса на юге Чили. Связь с самолетом пропала в 18:13 (23:13 по латвийскому времени).

Армия объявила чрезвычайное положение и начала поиск пропавшего самолета.

Агентство EFE сообщило, что трое людей в самолете - гражданские.

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