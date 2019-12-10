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В Латвию на реабилитацию прибыли освобожденные украинские моряки

Национальный реабилитационный центр "Вайвари"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

10 декабря 2019 года в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 10-дневный реабилитационный курс начали 11 освобождённых Россией политзаключённые и члены их семей. 

На время пребывания гостей запланированы встречи с государственными должностными лицами Латвии, поездки в самоуправления Салдуса и Огре, в Бауску, в Рундальский дворец, а также посещение Рождественского концерта.

25 ноября 2019 года Кабинет министров из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы" выделил 34 000 евро на реабилитацию в Латвии освобождённых Россией украинских политзаключённых и членов их семей.

С 2014 года Латвия оказала медицинскую и психологическую помощь 56 пострадавшим в конфликте между Украиной и Россией украинским военнослужащим. Также при поддержке латвийских самоуправлений кадый год организуются летние лагеря для вдов погибших военнослужащих и пострадавших в конфликте детей.

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