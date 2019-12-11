Нечем топить дом? В государственные леса можно бесплатно сходить по дрова

Однако перед началом рубки нужно получить специальное разрешение. Это необходимо, чтобы работы по сбору дров проводились на территории государственных лесов и именно в том месте, где это разрешено, а не там где древесина специально оставлена для способствования многообразию природы. Интерес к возможности нарубить дрова наблюдается в южной части Латгале.

У предприятия Latvijas Valsts meži в Латгале есть два центра обслуживания клиентов - в Резекненском крае и в Ливани.

"Наш регион занимается обхозяйствованием около 188 тысяч гектаров леса, территория большая и мы работаем на территориях 14 краев", - рассказывает о своей территории в почти 200 тысяч гектаров глава Лесного хозяйства региона южной части Латгале Алдонис Утинанс.

За год здесь в среднем восстанавливающая рубка проводится на 1500-1800 гектарах и, это как раз те места, куда жители могут отправиться за дровами со своим топором.

"Такая возможность собрать дрова для собственного потребления существует уже очень давно. Это называется сбором остатков рубки, когда мы проводим лесохозяйственные работы, после остаются какие-то ветки побольше, верхушки деревьев, которые можно использовать для отопления. Жители могут бесплатно их собрать", - указывает Утинанс.

Это хорошая возможность для жителей запастись дровами на зиму, делится своим опытом Оскар Межниекс, который это делает регулярно.

"Это так, что дрова просто падают с небес, но спину чуть-чуть посгибать надо. На частных землях это часто происходит, после работ там остаются очень высокие пни, 30-сантиметровый пень - это день отопления. Это хорошо. На место рубки можно легко заехать на лошади или минитракторе, только нужно знать, где это разрешено делать", - подчеркивает он.

По словам Утинанса, для получения разрешения нужно связаться с предприятием, которое занимается обхозяйствованием леса.

“На сайте Latvijas Valsts meži есть карта, на которой видно, где идут работы. Указаны контакты знатоков леса. Тут говорится подробно, какие есть правила, что можно и, что нельзя. Важно понять, что есть деревья, которые нужно оставить для многообразия природы, они служат домом для насекомых, лишайников, грибов. Все, что лежит на земле, можно спокойно брать для отопления дома", - отмечает он.

"Как только становится холоднее, часть людей, которые понимают, что им нечего жечь, приходят и звонят, а зимой это случается чаще. Ежегодно в нашем регионе выдается около 300 таких разрешений ", - поясняет Утинанс.