Сб, 14.12.2019
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"? Шутка о Путине, вырезанная из сериала "Слуга народа" при показе на ТНТ

Блошиные рынки, ножевые ранения и папиросы "Рай". 11 фактов о Маскачке

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Факт первый: Легенды о 15-м троллейбусе

ФОТО: TVNET

Первые ассоциации, которые возникают у многих, говоря о Московском форштадте или Маскачке, — район за центральным рынком, куда ходит 15-й троллейбус, и где можно "просто так, ни за что, получить в нос". 

Но такое мнение о микрорайоне бытуешь лишь среди тех, кто недостаточно хорошо его знает. На самом деле это район с богатой историей и достаточно насыщенной культурной жизнью.

Галерея: Осенняя Маскачка

Подробнее - в нашей подборке.

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Факт первый: Легенды о 15-м троллейбусе

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