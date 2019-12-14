Блошиные рынки, ножевые ранения и папиросы "Рай". 11 фактов о Маскачке
Продолжение статьи
Первые ассоциации, которые возникают у многих, говоря о Московском форштадте или Маскачке, — район за центральным рынком, куда ходит 15-й троллейбус, и где можно "просто так, ни за что, получить в нос".
Но такое мнение о микрорайоне бытуешь лишь среди тех, кто недостаточно хорошо его знает. На самом деле это район с богатой историей и достаточно насыщенной культурной жизнью.
Галерея: Осенняя Маскачка
Подробнее - в нашей подборке.