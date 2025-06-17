Спикер Сейма - о бывшей главе ЦИК: Хороший человек без необходимых навыков

Она надеется, что государство извлечет уроки из проблем, возникших в ходе недавних местных выборов, в том числе понимание, что ЦИК должен возглавлять профессионал.

Напомним, ранее председателем ЦИК была Кристине Саулите. Она подала в отставку, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.

"В данном случае был просто хороший человек, но не было навыков и знаний", - сказала спикер Сейма.

Она также отметила, что к разработке избирательных систем важно привлекать не только теоретиков, но и практиков, чей опыт поможет развить систему и исправить выявленные ошибки.

На пост нового председателя ЦИК правящая коалиция решила выдвинуть главу Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса. Депутаты Сейма примут решение об утверждении нового председателя ЦИК на посту на заседании в четверг, 19 июня.

В свою очередь, от будущего министра умного управления и регионального развития (VARAM) Раймонда Чударса ожидают, что он протестирует избирательную систему и цифровые решения к выборам в Сейм, чтобы убедиться, что процесс пройдет гладко. Чударс должен сменить Ингу Берзиню, которая также подала в отставку после неудач на муниципальных выборах.