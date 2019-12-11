На границе Латвии с Россией образовалась очередь из грузовиков

СГД сообщила, что в понедельник, 9 декабря, очередь состояла примерно из 370 грузовиков, во вторник она увеличилась до примерно 400 машин, а в среду - примерно до 570.

По данным СГД, с латвийской стороны никаких изменений в работе таможенной службы не произошло, и увеличение очереди на границе в первую очередь связано с приближением конца года и необходимостью перевозчиков произвести запланированные поставки грузов до праздников.

В предыдущие годы в это время на границе наблюдалась аналогичная ситуация.

СГД также сообщила, что на пункте пограничного контроля "Гребнево" очередей не было в течение всего декабря, поэтому СГД советует перевозчикам оценить возможность ввоза грузов в Россию через этот пограничный пункт.