Ср, 11.12.2019
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На границе Латвии с Россией образовалась очередь из грузовиков

Очередь грузовиков у Тереховского пункта пограничного контроля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lita Krone/LETA

На этой неделе существенно увеличилась очередь транспортных средств перед Тереховским пунктом пограничного контроля, в среду в 8 часов утра в очереди на въезд в Россию находилось 570 грузовых машин, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).

СГД сообщила, что в понедельник, 9 декабря, очередь состояла примерно из 370 грузовиков, во вторник она увеличилась до примерно 400 машин, а в среду - примерно до 570.

По данным СГД, с латвийской стороны никаких изменений в работе таможенной службы не произошло, и увеличение очереди на границе в первую очередь связано с приближением конца года и необходимостью перевозчиков произвести запланированные поставки грузов до праздников.

В предыдущие годы в это время на границе наблюдалась аналогичная ситуация.

СГД также сообщила, что на пункте пограничного контроля "Гребнево" очередей не было в течение всего декабря, поэтому СГД советует перевозчикам оценить возможность ввоза грузов в Россию через этот пограничный пункт.

Информацию об очередях на границе и примерном времени ожидания можно узнать на сайте СГД, где данные обновляются дважды в день, на сайте Госпогранохраны или по телефону 157, выслав на него сообщение с текстом "Border".

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