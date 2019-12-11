На границе Латвии с Россией образовалась очередь из грузовиков

На этой неделе существенно увеличилась очередь транспортных средств перед Тереховским пунктом пограничного контроля, в среду в 8 часов утра в очереди на въезд в Россию находилось 570 грузовых машин, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).
СГД сообщила, что в понедельник, 9 декабря, очередь состояла примерно из 370 грузовиков, во вторник она увеличилась до примерно 400 машин, а в среду - примерно до 570.
По данным СГД, с латвийской стороны никаких изменений в работе таможенной службы не произошло, и увеличение очереди на границе в первую очередь связано с приближением конца года и необходимостью перевозчиков произвести запланированные поставки грузов до праздников.
В предыдущие годы в это время на границе наблюдалась аналогичная ситуация.
СГД также сообщила, что на пункте пограничного контроля "Гребнево" очередей не было в течение всего декабря, поэтому СГД советует перевозчикам оценить возможность ввоза грузов в Россию через этот пограничный пункт.
Информацию об очередях на границе и примерном времени ожидания можно узнать на сайте СГД, где данные обновляются дважды в день, на сайте Госпогранохраны или по телефону 157, выслав на него сообщение с текстом "Border".