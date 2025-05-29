Сейм отклонил требование отправить в отставку Эвику Силиню

Оппозиционные политики настаивали на свержении главы правительства, утверждая, что кабинет Силини не справляется с решением ряда серьезных проблем, стоящих перед страной.

В частности, депутаты указывали на отсутствие у правительства свежих идей и неспособность эффективно реагировать на экономические вызовы - высокую инфляцию, рост цен на продовольствие и ухудшение благосостояния населения. Также звучала критика в связи с неэффективной борьбой кабинета Силини с бюрократией и недостатками управления крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Помимо прочего, депутаты выразили обеспокоенность постоянно растущим государственным долгом, превысившим 20 миллиардов евро, который, по их мнению, создает для государства реальную угрозу неплатежеспособности.

В то же время руководитель парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц ранее сообщил агентству LETA, что требование отставки полностью необоснованно. По его словам, оппозиция, вероятно, таким образом пытается привлечь к себе внимание в преддверии муниципальных выборов. Юревиц также предположил, что это своего рода месть партии Айнарса Шлесерса за то, что "Новое единство" публично заявило о нежелании сотрудничать с "Латвией на первом месте" в следующем составе Рижской думы.

Глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис в разговоре с агентством LETA также связал инициативу партии Шлесерса с предвыборным периодом и отметил, что у его политического объединения нет оснований поддерживать предложение оппозиции.

Аналогичную позицию высказал и руководитель парламентской фракции партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев, подчеркнувший агентству LETA, что депутаты его фракции не поддержат подобные политические инициативы, являющиеся частью предвыборной кампании оппозиции.