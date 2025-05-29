Вечером в среду в Ставрополе в результате взрыва погиб военный преступник Заур Гурциев, некогда руководивший воздушными атаками на украинский Мариуполь, а в последнее время занимавший пост заместителя мэра. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и официальные источники.
Взрывное устройство находилось при втором погибшем - бывшем полицейском Никите Пенькове. Однако следователи допускают версию, что Пеньков мог не знать о наличии взрывчатки.
По информации Telegram-канала Baza, связанного с российскими силовиками, сдетонировала ручная граната, в то время как Следственный комитет России заявляет, что это было самодельное взрывное устройство.
Интернет-издание "Осторожно Media" уточняет, что перед взрывом оба мужчины распивали алкогольные напитки во дворе многоэтажного жилого дома.
Заместителем мэра Гурциев стал в рамках программы, объявленной диктатором Владимиром Путиным. Целью этой программы было трудоустройство ветеранов войны против Украины, которых сам Путин провозгласил "новой элитой России".
Согласно опубликованной на официальном сайте программы информации, 34-летний майор Гурциев командовал воздушной составляющей операции по захвату Мариуполя. Также он был награжден за участие в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.
Во время ракетных и авиационных ударов российской армии по Мариуполю было разрушено более тысячи жилых домов и других гражданских объектов. Под обломками этих зданий были погребены сотни мирных жителей, точное число которых до сих пор неизвестно.
Одним из самых трагических эпизодов этих событий стала бомбардировка Мариупольского театра, в подвалах которого укрывалось около тысячи гражданских. Несмотря на то, что на крыше здания крупными буквами было написано слово "дети", российская авиация все равно нанесла удар. Под завалами погибли сотни людей, преимущественно женщины и дети. Российские военные так и не предприняли попыток извлечь тела погибших из-под руин, а входы в подвалы театра, служившие укрытием, просто забетонировали.
BREAKING 🔶— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) May 29, 2025
Russian Major Zaur Gurtiev, deputy mayor of Stavropol and accused of war crimes in Mariupol, was killed in an explosion, according to Russian media. pic.twitter.com/nqN2MVePdU
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