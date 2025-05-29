ВИДЕО В России взорван военный преступник, руководивший бомбардировкой Мариуполя

Взрывное устройство находилось при втором погибшем - бывшем полицейском Никите Пенькове. Однако следователи допускают версию, что Пеньков мог не знать о наличии взрывчатки.

По информации Telegram-канала Baza, связанного с российскими силовиками, сдетонировала ручная граната, в то время как Следственный комитет России заявляет, что это было самодельное взрывное устройство.

Интернет-издание "Осторожно Media" уточняет, что перед взрывом оба мужчины распивали алкогольные напитки во дворе многоэтажного жилого дома.

Заместителем мэра Гурциев стал в рамках программы, объявленной диктатором Владимиром Путиным. Целью этой программы было трудоустройство ветеранов войны против Украины, которых сам Путин провозгласил "новой элитой России".

Согласно опубликованной на официальном сайте программы информации, 34-летний майор Гурциев командовал воздушной составляющей операции по захвату Мариуполя. Также он был награжден за участие в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.