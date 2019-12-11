Совершивший жестокое убийство сестры пытался сбежать из суда через потолок

Видео попытки бегства появилось на YouTube-канале Life в среду, 11 декабря.

Как видно на записи, парень подтянулся на руках и выбрался из клетки сверху, после чего пробил потолок и полез выше.

Подсудимого били электрошокерами, но он продолжал сопротивляться. Парня схватили за ноги, стянув с него штаны.

В итоге его все же вернули на место и отправили под арест на два месяца.

Российские СМИ пишут, что Леонид Гейсер задержан за жестокое убийство родной сестры. Он изрезал тело 21-летней девушки странными знаками.

Она успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм.