Совершивший жестокое убийство сестры пытался сбежать из суда через потолок
В Москве обвиняемый в убийстве сестры Леонид Грейсер попытался сбежать из клетки прямо в зале суда через потолок.
Видео попытки бегства появилось на YouTube-канале Life в среду, 11 декабря.
Как видно на записи, парень подтянулся на руках и выбрался из клетки сверху, после чего пробил потолок и полез выше.
Подсудимого били электрошокерами, но он продолжал сопротивляться. Парня схватили за ноги, стянув с него штаны.
В итоге его все же вернули на место и отправили под арест на два месяца.
Российские СМИ пишут, что Леонид Гейсер задержан за жестокое убийство родной сестры. Он изрезал тело 21-летней девушки странными знаками.
Она успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм.
Ее голое тело обнаружили соседи и вызвали полицию. Молодого человека нашли рядом с погибшей, он обнаженный рисовал на стене ритуальные знаки.