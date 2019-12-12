Полиция во время праздников усилит контроль на дорогах

Государственная полиция на Рождество и Новый год усилит рейды на дорогах, сообщил на пресс-конференции начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.
На латвийских дорогах в праздничные дни пройдут массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей. Также будет контролироваться соблюдение водителями других правил дорожного движения.
Перед праздниками полиция усилит контроль в местах торговли пиротехникой, чтобы убедиться, что они соблюдают требования нормативных актов.