За сутки в ДТП пострадали девять человек

В пятницу в Латвии было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали один пешеход и пять велосипедистов.

Девять водителей были задержан за вождение в нетрезвом состоянии, к уголовной ответственности привлечен один.

За превышение скорости оформлено 306 административных протоколов, а всего за различные нарушения дорожного движения - 722.