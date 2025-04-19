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За сутки в ДТП пострадали девять человек

ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За пятницу, 18 апреля, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В пятницу в Латвии было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали один пешеход и пять велосипедистов.

Девять водителей были задержан за вождение в нетрезвом состоянии, к уголовной ответственности привлечен один.

За превышение скорости оформлено 306 административных протоколов, а всего за различные нарушения дорожного движения - 722.

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