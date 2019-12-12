В Петербурге молодые парни избили девушек за то, что они держались за руки

Как пишет издание, нападавшие могут быть связаны с националистическим движением Петербурга. Одним из лидеров этого движения является Андрей Линк, на счету которого ряд подобных — и ещё более серьёзных — нападений.

Согласно словам одной из девушек, которая позже представилась СМИ Алиной, их начала преследовать компания из семи неизвестных молодых мужчин. Они начали оскорблять девушек из-за внешнего вида, называя их лесбиянками.

"Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела", — рассказала Алина.

Как рассказала девушка, одна из подруг попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего один из мужчин ударил ее в лицо. После этого ещё одна девушка из компании — 18-летняя Екатерина Лысых — побежала за злоумышленниками. На видеозаписи с камер наблюдения кафе можно видеть, как один из компании мужчин бьет Лысых ногой, а затем второй ударяет её по голове. После этого Лысых падает на пол, а злоумышленники убегают.

Девушку было диагностировано сотрясение мозга, ей зашили губу, она не помнит часть произошедшего. На следующий день, 10 декабря, её выписали из больницы, однако потом ей стало хуже. Как сообщается, сейчас девушке лучше.

пока под моим наблюдением pic.twitter.com/bJvD06zOgY — кел (@cell__lupus) December 10, 2019

"Фонтанка" сообщает, что вечером 11 декабря в разных точках Петербурга четверых предполагаемых злоумышленников задержали.

Это четыре парня в возрасте от 16 до 19 лет. Троим из них, в том числе ученику седьмого класса одной из петербургских школ, было выдвинуты обвинения. Четвертый находится в статусе свидетеля.

"Фонтанка" заявляет, что все задержанные молодые люди являются "поклонниками националистической группировки Firstline Nevograd". Издание пишет, что на счету членов группировки, по меньшей мере, несколько нападений на антифашистов.

Согласно информации центра "Сова", который отслеживает деятельность российских националистов, группу мог организовать Андрей Линок.